ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ποια αεροδρόμια έκλεισαν λόγω παγετού

Καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων λόγω πάγου στους διαδρόμους

The LiFO team
The LiFO team
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ Facebook Twitter
Κλειστά αεροδρόμια στην Ευρώπη λόγω καιρού / Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Αεροδρόμια της Ευρώπης ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω παγετού.

Συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες είναι εκείνα της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία και της Βιέννης στην Αυστρία.

Το παχύ στρώμα πάγου στις διαδρόμους προσγείωσης της Βιέννης επηρέασε τις πτήσεις που εξυπηρετούνταν από εκεί και παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Sky News, ο πάγος επέμεινε.

Οι πτήσεις εκτρέπονταν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε. Οι αναχωρήσεις πτήσεων από τη Βιέννη επρόκειτο να ξαναρχίσουν από τις 11 π.μ. τοπική ώρα και οι αφίξεις από το μεσημέρι.

Ο καιρός ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας στην Τσεχική Δημοκρατία σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με σχετικό μήνυμα στον λογαριασμό του, στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονταν, καθώς το προσωπικό προσπαθούσε στην αποκατάσταση του διαδρόμου.

Με πληροφορίες από Sky News

 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Πυροβολούν κατευθείαν εναντίον των διαδηλωτών»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αιματηρή καταστολή στο Ιράν

Διεθνή / «Πυροβολούν κατευθείαν εναντίον των διαδηλωτών»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αιματηρή καταστολή στο Ιράν

Πολλοί μάρτυρες αναφέρουν σωρούς από πτώματα σε νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις νεκροτομείων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι οικογένειες έπρεπε να πληρώσουν για να παραλάβουν τους νεκρούς τους
THE LIFO TEAM
 
 