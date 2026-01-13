Ποια αεροδρόμια έκλεισαν λόγω παγετού

Αεροδρόμια της Ευρώπης ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω παγετού.

Συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες είναι εκείνα της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία και της Βιέννης στην Αυστρία.

Το παχύ στρώμα πάγου στις διαδρόμους προσγείωσης της Βιέννης επηρέασε τις πτήσεις που εξυπηρετούνταν από εκεί και παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Sky News, ο πάγος επέμεινε.

Οι πτήσεις εκτρέπονταν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε. Οι αναχωρήσεις πτήσεων από τη Βιέννη επρόκειτο να ξαναρχίσουν από τις 11 π.μ. τοπική ώρα και οι αφίξεις από το μεσημέρι.

Ο καιρός ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας στην Τσεχική Δημοκρατία σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με σχετικό μήνυμα στον λογαριασμό του, στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονταν, καθώς το προσωπικό προσπαθούσε στην αποκατάσταση του διαδρόμου.

Με πληροφορίες από Sky News