Μια συγκινητική καμπάνια ξεκίνησαν ποδοσφαιριστές στη Ρουμανία, που αποφάσισαν να προωθήσουν την υιοθεσία σκύλων από καταφύγια.

Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τον κόσμο να υιοθετήσει εγκαταλειμμένους σκύλους, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας συνεργάστηκε με τοπικά καταφύγια ώστε σε κάθε αγώνα της φετινής σεζόν, οι παίκτες να μπαίνουν στο γήπεδο με αδέσποτα τετράποδα στην αγκαλιά τους.

😍Romanian Football League campaign “Fill the void in your life” involves players promoting the adoption of rescue dogs



🐶For those wanting a dog, please consider rescue



🦈Sharko was full of fleas, not toilet trained or walked until we rescued him at 6. He's the best companion pic.twitter.com/dhJUOsWSKo