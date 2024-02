Στο Άντεν πλοίο υπό ελληνική σημαία που χτυπήθηκε «κατά λάθος» από Χούτι

Το υπό ελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Sea Champion έφθασε την Τρίτη στο λιμάνι του Άντεν, στη νότια Υεμένη, αφού είχε δεχθεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούτι.

Ωστόσο η επίθεση στο Sea Champion σύμφωνα πηγή που επικαλείται το Reuters έγινε κατά λάθος. Μία ακόμα πηγή του Reuters είπε ότι έλαβαν ενημέρωση από τους Χούτι, πως η επίθεση δεν έγινε σκόπιμα.

Οι Χούτι δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα δημόσια. Η εταιρεία Mega Shipping του πλοίου με έδρα την Αθήνα και στελέχη του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, αναφέρει το Reuters.

Ο κίνδυνος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα έχει αυξηθεί κατακόρυφα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ και στον Κόλπο του Άντεν, από τον Νοέμβριο, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούτι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση"), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι Χούτι εκτόξευσαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs) εναντίον του Sea Champion. Πρόσθεσε μέσω X ότι ο ένας από τους πυραύλους εξερράγη «κοντά στο πλοίο», προκαλώντας πάντως μόνο μικρές ζημιές.

Houthis Target Ship Linked to Humanitarian Aid



On February 19, between 12:30 p.m. and 1:50 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles at M/V Sea Champion, a Greek-flagged, U.S.-owned bulk carrier bound for the port of Aden in… pic.twitter.com/uOH8FFwo9j