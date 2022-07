Πλημμύρες στο Λας Βέγκας: Καζίνο, πάρκινγκ και δρόμοι έγιναν ποτάμια- Ακυρώθηκαν πτήσεις

Αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης και ολόκληρη η "Λας Βέγκας Στριπ", όπου στεγάζονται μερικά από τα πιο διασημότερα καζίνο και ξενοδοχεία του κόσμου, πλημμύρισαν το βράδυ της Πέμπτης.

Ο συγκεκριμένος δρόμος, που φωτίζεται από νέον και πλαισιώνεται από πολυτελή ξενοδοχεία-καζίνο θεωρείται η πεμπτουσία του Λας Βέγκας, αφού εκτός από καζίνο, τα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα φιλοξενούν μια ποικιλία καταστημάτων, εστιατορίων και χώρους για μουσικές παραστάσεις και νούμερα τσίρκο.

Η δυνατή βροχή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αμέτρητα κτίρια, καθώς η πόλη σήμανε γενικό συναγερμό για πλημμύρες και έντονες καταιγίδες.

Facebook Twitter Νερό ξεχύνεται από τη οροφή του Planet Hollywood. Φωτ: Twitter/@dwoods9120

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν δρόμους του Λας Βέγκας να έχουν κατακλυστεί από νερά, και άλλα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης να μετατρέπονται σε ποτάμια και νερό να πλημμυρίζει τα καζίνο.

Viral έχει γίνει επίσης το βίντεο με το εσωτερικό του Circa, χώρου στοιχημάτων, πλημμυρισμένα νερά που έχουν κάνει μεταξύ άλλων μούσκεμα το χαλί.

Facebook Twitter Δρόμοι του Λας Βέγκας μετατράπηκαν σε ποτάμια Φωτ: @Mymagicalthinks/Twitter

Ένα άλλο βίντεο δείχνει νερό να ξεχύνεται από μια τρύπα στην οροφή του Planet Hollywood Casino στη Las Vegas Boulevard. Οι υπάλληλοι φαίνονται να καταγράφουν τις χαοτικές σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

When it rains in #LasVegas! I'm sure glad I got off the highway just before this! It was scary when driving home from dinner, though!! pic.twitter.com/dP58ge85AF — Perez (@ThePerezHilton) July 29, 2022

Video I received from an employee working near the sports book at Circa. Clean up after flooding that just occurred. You definitely don’t see this everyday. @8NewsNow #8NN



Courtesy: Dan Miller pic.twitter.com/CxmjHH78Rn — Victoria Saha (@VictoriaSaha) July 29, 2022

Το διάσημο Caesar's Palace επλήγη επίσης από τις πλημμύρες, καθώς ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει την οροφή να μην μπορεί να συγκρατήσει το νερό, το οποίο ξεχύνεται στα χαλιά.

Facebook Twitter Πλημμυρισμένο γκαράζ στάθμευσης στο Λας Βέγκας. Φωτ: Twitter/@CoachKenCamp

«Οι αστραπές ήταν σχεδόν ασταμάτητες και το ρεύμα έπεσε αρκετές φορές», δήλωσε κάτοικος του Λας Βέγκας στη New York Post. «Οι υπερτάσεις ρεύματος ενεργοποίησαν τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στην καταιγίδα για να ανταποκριθούν».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ανέφερε ο υπεύθυνος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λας Βέγκας, Τιμ Σιμάνσκι.

⁦@News3LV⁩ this is the Linq parking garage on the Strip. pic.twitter.com/lWfKULEAom — Coach Ken Camp (@CoachKenCamp) July 29, 2022

Ο Simon Jowitt, γεωλόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λας Βέγκας, εξήγησε πως αν και δεν είναι συχνές οι ξαφνικές πλημμύρες στη Νεβάδα, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο οι κάτοικοι περιμένουν την εποχή των μουσώνων.

«Έχουμε καλά συστήματα αποστράγγισης υδάτων, αλλά μερικές φορές το νερό τα υπερφορτώνει», δήλωσε. «Μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τους άστεγους που μερικές φορές ζουν στις στοές για καταφύγιο», είπε.

«Επίσης, επειδή δεν έχουμε συχνά βροχή, είναι δύσκολο να ελέγξουμε αν οι στέγες και τα συναφή είναι πραγματικά αδιάβροχα- πιθανότατα αυτό συνέβη στα καζίνο», πρόσθεσε.

«Τέτοιου είδους βροχοπτώσεις δεν συμβαίνουν τόσο συχνά, αλλά είχαμε μερικές μέρες συνεχόμενες τώρα».

A Flash Flood Warning and Sevwre Thunderstorm Warning has been issued for the Las Vegas Valley ⚠️@NWSVegas advises to watch out for:

- heaving downpours 🌧

- lightning ⚡️

- strong wind gusts 💨 #VegasWeather pic.twitter.com/1E8JuJlfXV — City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) July 29, 2022

Round 2 Underway! We just recorded a gust to 48 mph at North Las Vegas Airport - hold on to your hats! #VegasWeather — NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 29, 2022

Caught the first panel falling pic.twitter.com/1QEJtFtVbk — David Woods (@dwoods9120) July 29, 2022

Την ίδια στιγμή, τοπικά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω της πλημμύρας.

«Η πτήση μου έχει καθυστερήσει μία ώρα μέχρι στιγμής, ίσως και περισσότερο», δήλωσε η Shondra Kayd, η οποία περίμενε πτήση προς το Τορόντο του Καναδά. «Πολλά αεροπλάνα έπρεπε να προσγειωθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια».