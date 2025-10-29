ΔΙΕΘΝΗ
Πλημμύρες στη Βαλένθια: Εκδηλώσεις σε τεταμένο κλίμα στη μνήμη των θυμάτων, έναν χρόνο μετά

Ο κόσμος ξέσπασε κατά την άφιξη του προέδρου της Περιφέρειας της Βαλένθια, αποκαλώντας τον «δειλό» και «δολοφόνο»

LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Η τελετή στη μνήμη των τουλάχιστον 230 ανθρώπων που χάθηκαν πριν από έναν χρόνο στις πλημμύρες στην Ισπανία ξεκίνησε με ύβρεις προς τον πρόεδρο της Περιφέρειας της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, ένα πρόσωπο που οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την παραίτηση.

Οι εκδηλώσεις, που άρχισαν στις 18.00 (τοπική ώρα) στη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, υποτίθεται θα διεξάγονταν σε «χαμηλούς τόνους», ωστόσο η οργή πολλών κατοίκων μοιάζει να μην έχει εξασθενίσει.

Παρά τις εκκλήσεις που απηύθυναν οι οικογένειες των θυμάτων προκειμένου να μην παραστεί, ο Μαθόν επέμεινε να εμφανιστεί στην τελετή μνήμης, όμως δεν διακινδύνευσε να χαιρετίσει συγγενείς, αντίθετα με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια/Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

«Παλιάνθρωπε, τι δειλός που είσαι, ένας δειλός, δολοφόνος, μας κοροϊδεύεις ερχόμενος εδώ», φώναξε μια γυναίκα, ενώ μια άλλη συμπλήρωσε «δεν σε θέλουμε» εδώ, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης μνήμης.

Οι δήμαρχοι 78 κοινοτήτων της νότιας περιφέρειας της Βαλένθια, όπως και 800 συγγενείς των 237 θυμάτων έδωσαν επίσης το «παρών». Σχεδόν το σύνολο των θανάτων (229) καταγράφηκαν στην επαρχία της Βαλένθια, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές.

Συγγενείς των θυμάτων/Φωτογραφία: EPA
Συγγενείς των θυμάτων/Φωτογραφία: EPA
Συγγενείς των θυμάτων/Φωτογραφία: EPA

Κατά την είσοδό του στη μεγάλη αίθουσα όπου πραγματοποιείτο η τελετή, ο βασιλιάς, με το χέρι στην καρδιά, χειροκροτήθηκε από το πλήθος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τις ύβρεις σε βάρος του προέδρου της περιφέρειας.

Ο Κάρλος Μαθόν εξέφρασε σήμερα το πρωί αόριστα τη λύπη του, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί κάποιο σφάλμα.

«Προσπαθήσαμε να πράξουμε τα μέγιστα σε μια απίστευτη κατάσταση, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν επαρκές και σήμερα, πρέπει εκ νέου να το παραδεχθούμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας «την απελπισία» των κατοίκων την 29η Οκτωβρίου του 2024.

«Μια πολύ δύσκολη ημέρα»

Στην Παϊπόρτα, την πόλη των 27.000 κατοίκων όπου 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μια αγρυπνία κατά τη διάρκεια της οποίας θα τηρηθεί τριών λεπτών σιγή έχει προγραμματιστεί για απόψε.

Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μία φαρμακοποιός τοποθέτησε στο έδαφος μπροστά από το κατάστημά της μια σειρά κόκκινα και λευκά κεριά για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα.

«Δεν πιστεύω πως η πληγή θα κλείσει κάποια ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με δάκρυα στα μάτια, η φαρμακοποιός Κάρμεν Ραουσέλ, 61 ετών.

Η θλίψη επικρατεί σε κάθε γωνιά της πόλης. «Σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για ολόκληρο τον κόσμο, διότι είναι πολύ σκληρό να ζεις ξανά» ό,τι συνέβη, είπε η Μάρθα Φερνάντεθ, μια συνταξιούχος 68 ετών.

Κανείς σε αυτές τις περιοχές δεν ξεχνά αυτές τις εικόνες τρόμου, εκείνες με τους χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, εγκλώβισαν κατοίκους στα αυτοκίνητά τους, σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης ή τους αιφνιδίασαν στα σπίτια τους, που δεν άντεξαν στην ορμή του νερού.

Περισσότερα από 130.000 οχήματα παρασύρθηκαν από τα λασπόνερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να καταλήγουν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε τεράστιους σωρούς. Χιλιάδες κατοικίες καταστράφηκαν.

Αυτό το τσουνάμι νερού και λάσπης σάρωσε τα πάντα, δημιουργώντας έναν όγκο απορριμμάτων, 800.000 τόνων.

Την περασμένη εβδομάδα, η σορός ενός άνδρα βρέθηκε σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την περιοχή απ’ όπου είχε χαθεί. Δύο άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

