Πιλότοι «νιαούριζαν» στον ασύρματο σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον – Έρευνα από τις αρχές

Έρευνα ξεκίνησαν οι αμερικανικές αρχές πολιτικής αεροπορίας έπειτα από περιστατικό στο οποίο πιλότοι αντάλλαξαν «νιαουρίσματα» μέσω ασυρμάτου κατά τη διάρκεια πτήσεων, σε συχνότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ronald Reagan της Ουάσιγκτον.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και καταγράφηκε σε εφαρμογή που αναμεταδίδει συνομιλίες πιλότων και ελεγκτών. Στο ηχητικό ακούγονται πιλότοι να ανταλλάσσουν ήχους ζώων, με έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να τους καλεί να επιδείξουν επαγγελματισμό. Οι πιλότοι απάντησαν στην επίπληξη με περισσότερα γαβγίσματα και νιαουρίσματα.

Η Federal Aviation Administration ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση, σημειώνοντας ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν μη αναγκαίες συνομιλίες όταν το αεροσκάφος πετά κάτω από τα 10.000 πόδια. Όπως διευκρίνισε, οι επικοινωνίες πρέπει να σχετίζονται αποκλειστικά με την ασφαλή λειτουργία της πτήσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των πιλότων ούτε οι συνθήκες των πτήσεων στις οποίες συμμετείχαν.

Το ηχητικό διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Ορισμένοι το εξέλαβαν ως στιγμιαία χαλάρωση σε έναν κλάδο με υψηλά επίπεδα πίεσης, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, κάθε περιστατικό που ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς εξετάζεται, με έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.

Σε διαδικτυακές κοινότητες πιλότων και ελεγκτών αναφέρεται ότι παρόμοιοι ήχοι έχουν ακουστεί κατά καιρούς σε συχνότητες όπως η «guard», που χρησιμοποιείται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όπως εξήγησε ο πιλότος Petter Hörnfeldt σε ανάλυσή του στο Youtube, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή άλλων πιλότων που χρησιμοποιούν τη συχνότητα.

Το περιστατικό αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπουν τις επικοινωνίες μεταξύ πιλότων και ελεγκτών.

Με πληροφορίες από CBS

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι ΗΠΑ καλούν gamers να γίνουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λόγω ελλείψεων προσωπικού