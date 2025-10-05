Phantom 3500: Το ιδιωτικό τζετ χωρίς παράθυρα και 60% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου

Το νέο επιχειρηματικό αεροσκάφος της Otto Aerospace δεν διαθέτει παραδοσιακά παράθυρα για τους επιβάτες και η καμπίνα του έχει σχήμα σταγόνας. Η εταιρεία ιδιωτικών τζετ Flexjet επιθυμεί να αποκτήσει εκατοντάδες από αυτά.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι η Flexjet υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά 300 αεροσκαφών Phantom 3500 της Otto. Η παραγγελία της Flexjet θα έχει αξία περίπου 5,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων βάσει της τρέχουσας τιμολόγησης ανά τζετ, αν και οι εταιρείες απέφυγαν να σχολιάσουν την τελική αξία της συμφωνίας τους.

Η Flexjet θα είναι ο πρώτος πελάτης στόλου της Otto. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, με τον πρώτο πτήση να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Το νέο αεροσκάφος Phantom 3500

Το Phantom 3500 της Otto, το οποίο φιλοξενεί εννέα επιβάτες, διαθέτει ψηφιακούς πίνακες που προβάλλουν μια εικονική θέα προς τα έξω, μια δυνατότητα που ο διευθύνων σύμβουλος Paul Touw αποκαλεί «υπερφυσική όραση».

Ο Touw δήλωσε ότι ο σχεδιασμός του αεροσκάφους μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 60% σε σύγκριση με άλλα τζετ παρόμοιου μεγέθους, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει τις ιδιωτικές πτήσεις πιο οικονομικές σε σχέση με τις θέσεις business class των αεροπορικών εταιρειών.

Τα ψηφιακά παράθυρα τροφοδοτούνται από κάμερες υψηλής ανάλυσης τοποθετημένες στο εξωτερικό του αεροσκάφους. Η έλλειψη παραθύρων μειώνει το βάρος του αεροσκάφους και η πιο ομαλή εξωτερική επιφάνεια το καθιστά πιο αεροδυναμικό.

Οι ψηφιακές οθόνες στην καμπίνα έχουν πλάτος 1,8 μέτρα και παρέχουν πανόραμα χρωματικά ενισχυμένο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη θέα του περιβάλλοντος γύρω από το τζετ.

«Δεν χρειάζεται πλέον να σκύβετε για να κοιτάξετε έξω από το παράθυρο», είπε ο Touw. «Μπορείτε να καθίσετε στη θέση σας και να δείτε ολόκληρο τον κόσμο γύρω σας… είναι υπερρεαλιστικό».

Οι εταιρείες εκτιμούν ότι τα ψηφιακά παράθυρα θα προσελκύσουν κυρίως τους ταξιδιώτες της Generation Z, που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Η Flexjet, με έδρα το Οχάιο, εκμισθώνει και πουλά μερική ιδιοκτησία ιδιωτικών τζετ σε ιδιώτες και εταιρείες του Fortune 500. Η εταιρεία διαθέτει στόλο περίπου 340 αεροσκαφών και η αξία της ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Otto έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 250 εκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές και κατασκευάζει το Phantom 3500 στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, με τη βοήθεια κινήτρων 515 εκατομμυρίων δολαρίων από το κράτος. Η παράδοση των πρώτων αεροσκαφών στοχεύεται για το 2030.

Το πρώτο πλήρες μοντέλο της καμπίνας μήκους 6,7 μέτρων και πλάτους 2,3 μέτρων παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συνέδριο της αεροπορικής βιομηχανίας. Ο Touw τόνισε ότι το μειωμένο καύσιμο που απαιτείται επιτρέπει στο αεροσκάφος να είναι μικρότερο και πιο οικονομικό στην παραγωγή.

Η Otto σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις του Phantom για να αναπτύξει μεγαλύτερο περιφερειακό αεροσκάφος με παρόμοιο αεροδυναμικό σχεδιασμό, ενώ προς το παρόν εστιάζει στην αγορά επιχειρηματικών τζετ, που εκτιμάται στα 43 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Όλοι ενθουσιάζονται με το Firefly, τη SpaceX και τη Rocket Lab», είπε ο Touw. «Η αγορά για τη μετακίνηση πλούσιων ανθρώπων καθημερινά είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη από την αγορά για μεταφορά αντικειμένων στο διάστημα».

