Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Τζέιμς Γουότσον που συνέβαλε στην ανακάλυψη του διπλού έλικα στο DNA

Ο Τζέιμς Ντ. Γουότσον, ο Αμερικανός βιολόγος που μαζί με τον Φράνσις Κρικ αποκάλυψαν το 1953 την «διπλή έλικα» του DNA, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Ο Τζέιμς Γουότσον, μαζί με τους Κρικ και Μόρις Γουίλκινς, βραβεύτηκαν με Νόμπελ Ιατρικής - Φυσιολογίας το 1962, καθώς η ανακάλυψή τους άλλαξε ριζικά τη βιοϊατρική, τη γενετική ταυτοποίηση, τη γενεαλογία και άνοιξε «μεγάλα ηθικά ερωτήματα».

Τα τελευταία χρόνια, καταδικάστηκε από την επιστημονική κοινότητα, λόγω ρατσιστικών, προσβλητικών και επιστημονικά μη βάσιμων δηλώσεων περί ευφυΐας.

Τζέιμς Γουότσον: Η διαπίστωση του αιώνα

Το 1953, σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Γουότσον και ο Κρικ πρότειναν ότι το DNA είναι μια διπλή έλικα, δύο αλυσίδες που ελίσσονται σαν «στριφτή σκάλα».

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γουότσον -έκτοτε- δεν επανέλαβε κατί τόσο καινοτόμο εργαστηριακά, όμως έγραψε επιδραστικά βιβλία και συνέβαλε καθοριστικά στο πρόγραμμα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος (Human Genome Project), ενισχύοντας και την έρευνα για τις ηθικές του διαστάσεις.

Το 2007 καταδικάστηκε διεθνώς για δηλώσεις περί δήθεν διαφορών στην ευφυΐα μεταξύ μαύρων και λευκών. Ζήτησε συγγνώμη, όμως ανεστάλη από τα καθήκοντά του στο Cold Spring Harbor Laboratory και αργότερα παραιτήθηκε.

Το 2019 επανέλαβε τις θέσεις του σε ντοκιμαντέρ· το CSHL ανακάλεσε τιμητικούς τίτλους, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «υβριστικές» και «επιστημονικά μη βάσιμες».

Τζέιμς Γουότσον: Ποιος ήταν

Γεννήθηκε στο Σικάγο (1928), αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο στα 19 και έλαβε διδακτορικό στα 22.

Εργάστηκε στο Κέιμπριτζ όπου συνδέθηκε με τον Κρικ. Η δουλειά τους στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, και σε δεδομένα ακτίνων-Χ της Ρόζαλιντ Φράνκλιν και του Ρέιμοντ Γκόσλινγκ, συμβολή που για χρόνια υποτιμήθηκε.

Δίδαξε στο Χάρβαρντ, ενώ από το 1968 ηγήθηκε του Cold Spring Harbor Laboratory, το οποίο μετέτρεψε σε κορυφαίο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης.

Η «διπλή έλικα» θεμελίωσε τη σύγχρονη μοριακή βιολογία και οδήγησε σε εφαρμογές από τη γονιδιακή θεραπεία έως τα τεστ ταυτοποίησης DNA. Η επιστημονική συμβολή του Γουότσον παραμένει μνημειώδης· οι δημόσιες δηλώσεις του στα ύστερα χρόνια θα συνοδεύουν, όμως, για πάντα τη μνήμη του.

Με πληροφορίες από Associated Press

