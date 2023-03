Πέθανε ο γιος του Andrew Lloyd Webber- «Είμαι συντετριμμένος»

Ο Andrew Lloyd Webber επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι πέθανε ότι ο μεγαλύτερος γιος του Nicholas.

Ο 75χρονος βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης μοιράστηκε την δυσάρεστη είδηση στο Twitter γράφοντας: «Είμαι συντετριμμένος που πρέπει να ανακοινώσω ότι ο αγαπημένος μου μεγαλύτερος γιος, ο Nicholas πέθανε πριν από λίγες ώρες στο νοσοκομείο του Μπάσινγκστοουκ.

«Όλη η οικογένειά είναι μαζεμένη και είμαστε όλοι τελείω κενοι. – ALW’

H είδηση έρχεται αφότου ο Λόρδος Andrew Lloyd Webber αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο 43χρονος Nicholas, ο οποίος ήταν επίσης συνθέτης, είχε μεταφερθεί σε έναν ειδικό νοσοκομειακό χώρο όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο του στομάχου.

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW