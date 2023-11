Πέθανε η πρώην Πρώτη Κυρία, Ρόζαλιν Κάρτερ

Η Ρόζαλιν Κάρτερ, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε πως η Ρόζαλιν Κάρτερ άρχισε να λαμβάνει ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι της. Τον περασμένο Μάιο διαγνώστηκε με άνοια. Ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, έπειτα από διαδοχικές νοσηλείες, άρχισε να λαμβάνει ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι από τον Φεβρουάριο.

Η Ρόζαλιν Κάρτερ πέθανε σήμερα, Κυριακή, στο σπίτι της στην Τζόρτζια. «Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά της στο πλευρό της», ανέφερε η ανακοίνωση του ιδρύματος Κάρτερ. Ήταν παντρεμένη 77 χρόνια με τον Τζίμι Κάρτερ, τον 39ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είναι σήμερα 99 ετών. Απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά, 11 εγγόνια και 14 δισέγγονα.

«Η Ρόζαλιν ήταν η ισότιμη σύντροφός μου σε οτιδήποτε πέτυχα ποτέ», ανέφερε ο Τζίμι Κάρτερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Μου έδινε τη σοφή καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή της όποτε τη χρειαζόμουν. Όσο η Ρόζαλιν βρισκόταν στον κόσμο, πάντα ήξερα ότι κάποιος με αγαπούσε και με στήριζε», συμπλήρωσε.

Our co-founder, former U.S. First Lady Rosalynn Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia.



