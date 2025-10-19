ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε η Λαίδη Άναμπελ Γκόλντσμιθ, η γυναίκα που έδωσε το όνομά της στο θρυλικό Annabel’s του Λονδίνου

Η ζωή της σημαδεύτηκε από την απώλεια του πρωτότοκου γιου της, Ρούπερτ, ο οποίος πνίγηκε στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής το 1986

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Λαίδη Άναμπελ Γκόλντσμιθ, η γυναίκα που ενέπνευσε το όνομα του διάσημου λονδρέζικου κλαμπ Annabel’s, ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία συνάντησης της υψηλής κοινωνίας και των σταρ του Χόλιγουντ.

Το κλαμπ ιδρύθηκε το 1963 από τον πρώτο της σύζυγο, τον επιχειρηματία Μαρκ Μπίρλεϊ, και έγινε σύμβολο της πολυτέλειας και της κοσμικής ζωής του Μέιφερ, φιλοξενώντας μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, διεθνείς επιχειρηματίες και ροκ σταρ. Η ετήσια συνδρομή του ανέρχεται σε χιλιάδες λίρες, ενώ υπάρχει και υψηλό τέλος εγγραφής, κάνοντάς το ένα από τα πιο αποκλειστικά κλαμπ στον κόσμο.

Η Λαίδη Άναμπελ, γεννημένη το 1934 ως Άναμπελ Βέιν-Τέμπεστ-Στιούαρτ, προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν κόρη του Ρόμπερτ Στιούαρτ, υποκόμη Κάστλρι, και από μικρή γνώρισε την τραγωδία, καθώς έχασε τη μητέρα της από καρκίνο στην εφηβεία, ενώ ο πατέρας της πέθανε λίγο αργότερα από ηπατική ανεπάρκεια.

Απέκτησε έξι παιδιά, τρία από τον πρώτο της γάμο και τρία από τον δεύτερο με τον μεγιστάνα Σερ Τζέιμς Γκόλντσμιθ. Ανάμεσά τους, ο Ζακ Γκόλντσμιθ, πολιτικός των Συντηρητικών, και η σκηνοθέτης Τζεμίμα Γκόλντσμιθ.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από την απώλεια του πρωτότοκου γιου της, Ρούπερτ, ο οποίος πνίγηκε στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής το 1986. Σε συνέντευξή της είχε περιγράψει τον χαμό του ως «το χειρότερο πράγμα που μου έχει συμβεί», προσθέτοντας: «Έχασα το ένα παιδί, αλλά έπρεπε να μείνω δυνατή για τα υπόλοιπα».

Παρά τον τίτλο και τις κοινωνικές της γνωριμίες, η Λαίδη Άναμπελ δήλωνε πως η ευτυχία της δεν είχε σχέση με την ελίτ. «Δώστε μου σκυλιά, δώστε μου παιδιά, δώστε μου βιβλία και θα είμαι ευτυχισμένη», είχε πει σε συνέντευξή της το 2009 στον Guardian.

