Η PETA καταδίκασε το Pooch Perfect, μια διαγωνιστική εκπομπή καλλωπισμού σκύλων με παρουσιάστρια την ηθοποιό Ρέμπελ Γουίλσον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ομάδες που κάνουν στα κατοικίδιά τους τα πιο τρελά makeovers σε μια προσπάθεια να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο των 100.000 δολαρίων.

All eyes were on this fin-tastic puppy makeover! 😍 #PoochPerfect pic.twitter.com/DIu6T0fVlk — Pooch Perfect (@poochperfectabc) March 31, 2021

You can’t tell me these are dogs! Amazing work on #PoochPerfect pic.twitter.com/ry0WH00KFB — Stacked Deck (@stackeddeckpod) March 31, 2021

Who else did a double take?! This transfurmation is EVERYTHING! 😱 #PoochPerfect pic.twitter.com/xV1XDss4H1 — Pooch Perfect (@poochperfectabc) March 31, 2021

Σύμφωνα με την PETA, η συγκεκριμένη εκπομπή «μπορεί να ενθαρρύνει τον κόσμο να περιορίζει τα σκυλιά του και να ψάχνει για βαφές». Ο χρωματισμός, που είναι βασικό συστατικό του makeover στο Pooch Perfect, μπορεί να αποβεί θανάσιμος, προειδοποιεί η φιλοζωική οργάνωση.

«Οι σκύλοι είναι έξυπνα, αφοσιωμένα πλάσματα- δεν βρίσκονται εδώ για την διασκέδαση του ανθρώπου και, δυστυχώς, σόου όπως το Pooch Perfect μπορεί να ενθαρρύνουν τον κόσμο να περιορίσει τον σκύλο του και να ψάξει για βαφές, παρόλο που έτσι διακινδυνεύουν μια αλλεργική αντίδραση, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, πέρα από το στρες που προκαλείται στο ζώο», σημειώνει η Lauren Thomasson, που ασχολείται με θέματα παρουσίας ζώων στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

«Η PETA υπενθυμίζει στους κηδεμόνες ζώων πως τα ζώα μάς αγαπούν ακριβώς όπως είμαστε- θα έπρεπε να τα σεβόμαστε εξίσου και να κάνουμε το ίδιο για εκείνα», τονίζει.

.@PETA unleashed its fury on ABC's "Pooch Perfect," saying the @RebelWilson-hosted dog-grooming competition show "can encourage people to restrain their dog and reach for the dye."#PoochPerfect https://t.co/lXwsifFlct — TheWrap (@TheWrap) March 31, 2021

Ο Jorge Bendersky, κομμωτής σκύλων διασήμων, είπε στη New York Post πως «η ασφάλεια είναι πάντα βασικό μέλημα», προσθέτοντας πως κτηνίατροι εξέτασαν τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπομπή για να διασφαλίσουν ότι δεν είναι τοξικά.

Ωστόσο συμβούλεψε τους τηλεθεατές να χρησιμοποιούν προσωρινές βαφές σκύλων, που είναι ασφαλείς, σε περίπτωση που θέλουν να χρωματίσουν τα σκυλιά τους.

«Μπορείτε να προσπαθήσετε να βάψετε τον σκύλο σας ροζ- αλλά, να θυμάστε, πως ο σκύλος θα τιναχτεί. Οπότε ενδέχεται να καταλήξετε με ροζ τοίχους και έναν ροζ καναπέ», σημειώνει.

Στην πρεμιέρα του Pooch Perfect, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων ένα κανίς βαμμένο μπλε ενώ ένας λευκός σκύλος μεταμορφώθηκε να μοιάζει με νυφίτσα.

Οι τηλεθεατές διχάστηκαν με το πρόγραμμα, με τους περισσότερους να διαφωνούν με την ιδέα, ενώ κάποιοι πρότειναν οι κομμωτές να περιποιηθούν αντ' αυτού σκύλους σε καταφύγια ζώων, βοηθώντας έτσι να διευκολυνθεί η υιοθεσία τους.

«Δεν με πείθετε πως στους σκύλους αρέσει να τους κουρεύουν, να τους βάζουν κοσμήματα και να τους ντύνουν έτσι», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

The #PoochPerfect tv show is highly disrespectful to dogs. If a groomer did that to my dog, I would punch him. pic.twitter.com/5qcK63zCSf — EdinaMN Guy 🏳️‍🌈 (@EdinaMNguy) March 31, 2021

Hey @ABCNetwork you know what would have been a great show?Sending these Groomers to different rescues each week to give dogs makeovers to help them get adopted. Not whatever this ridiculous mess is. #PoochPerfect — Wash ur Hands😷 (@Shayshamie) March 31, 2021

You can’t convince me dogs like being poked, cut, bejeweled, and dressed up like this. #PoochPerfect pic.twitter.com/kbLV1en7CH — Petty Pablo (@electricsoul123) March 31, 2021

As an animal advocate that dedicates my life to helping dogs, #PoochPerfect offends me. Dogs are not props for entertainment. The dogs look miserable and if feels cruel. I’m shocked @ABCNetwork was so tone deaf in green lighting this series. @WaltDisneyCo @poochperfectabc pic.twitter.com/6OxSiQZM8c — michael levitt (@MichaelLevitt_1) March 31, 2021