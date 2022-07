Περού: Περιορίστηκε η φωτιά κοντά στο Μάτσου Πίτσου ύστερα από τρεις μέρες

Οι Αρχές του Περού ενημέρωσαν πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να ελέγξουν τη δασική φωτιά κοντά στο Μάτσου Πίτσου, ύστερα από τρεις ημέρες.

Η πυρκαγιά κοντά σε έναν από τους πιο διάσημους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου ξέσπασε την Τρίτη, καταστρέφοντας περίπου 100 στρέμματα γης.

tw/smoke, fire

PLS SPREAD‼️

MACHU PICCHU, ON OF THE 7 WONDERS OF THE WORLD IS ON FIRE. HELP US REACH HELP, AUTHORITIES HAVENT SPOKE ABOUT THE MATTER AND IS JUST TODAY, 2 DAYS AFTER IT STARTED, THAT WE KNOW. pic.twitter.com/kWrHjx8Mzo