Περού: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα κατά την απογείωση- Νεκροί δύο πυροσβέστες

Ένα αεροσκάφος της LATAM Airlines συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Λίμα στο Περού καθώς απογειωνόταν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο πυροσβέστες.

Το υπουργείο Υγείας του Περού δήλωσε στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) ότι 20 επιβάτες νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο και τουλάχιστον δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των επιβατών ή μελών του πληρώματος.

Η Lima Airports Partners (LAP), η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Χόρχε Τσάβες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως «λυπάται βαθιά για την απώλεια της ζωής δυο μελών της αεροναυτικής πυροσβεστικής υπηρεσίας της στο δυστύχημα της πτήσης LA2213», που συνέδεε τη Λίμα με τη Χουλιάκα.

Η αεροπορική εταιρεία LATAM, που εκτελεί την εσωτερική πτήση, τόνισε από την πλευρά της ότι «κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν έχασε τη ζωή του», χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος . Επρόκειτο για Airbus A320, σύμφωνα με εξειδικευμένα site παρακολούθησης της αεροπορικής κίνησης.

Το υπουργείο Μεταφορών του Περού επιβεβαίωσε πως καταγράφηκε «δυστύχημα στον διάδρομο του αεροδρομίου Χόρχε Τσάβες».

Η LAP πρόσθεσε πως ομάδες της προσέφεραν «τις απαραίτητες φροντίδες σε όλους τους επιβάτες, που είναι καλά». «Διενεργούμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τα αίτια του δυστυχήματος», συμπλήρωσε.

Η πυροσβεστική της Λίμας ανακοίνωσε πως ειδοποιήθηκε στις 15:25 (τοπική ώρα· 22:25 ώρα Ελλάδας) και ότι επιχείρησαν τέσσερα ασθενοφόρα και μονάδες πρώτων βοηθειών.

Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα socila media φαίνεται το αεροσκάφος, που έχει αναπτύξει ταχύτητα για την απογείωση, να συγκρούεται με φορτηγό της πυροσβεστικής που μπήκε στον διάδρομο κόβοντάς του τον δρόμο.

Με το σύστημα των τροχών και τη μια πτέρυγα να έχουν υποστεί ζημιά, το αεροπλάνο συνεχίζει την πορεία του με το δεξί φτερό εν μέρει να σέρνεται στο ταρμάκ, βγάζοντας φλόγες. Μόλις σταματά, αναδίδεται πυκνός μαύρος καπνός από το αεροπλάνο, που έχει πάρει φωτιά.

Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο ανεστάλησαν «μέχρι νεοτέρας», ανέφερε η εταιρεία που το διαχειρίζεται.

Είναι το δεύτερο περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται αεροσκάφη της LATAM μέσα σε δυο μήνες. Τον περασμένο μήνα, αεροπλάνο της με 48 επιβάτες αναγκάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν, αφού καταιγίδα κατέστρεψε μέρος του ρύγχους του εν πτήσει.

Με πληροφορίες του Reuters/BBC/AFP