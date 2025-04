Πέντρο Πασκάλ: Το t-shirt και το μήνυμά του για τη στήριξη των τρανς γυναικών

Ο Πέδρο Πασκάλ δηλώνει την υποστήριξή του στις τρανς γυναίκες και γίνεται viral για όλους τους σωστούς λόγους.

Στην πρεμιέρα της ταινίας Thunderbolts* της Marvel στο Λονδίνο την Τρίτη 22 Απριλίου, ο Πέδρο Πασκάλ φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με την επιγραφή «Protect the Dolls». Το μπλουζάκι είναι άκρως συμβολικό, με τη λέξη «dolls» να είναι ο τρόπος με τον οποίο η κοινότητα LGBTQIA+ αναφέρεται στις τρανς γυναίκες. Το t-shirt σχεδιάστηκε από τον Conner Ives, ο οποίος το παρουσίασε στην επίδειξη του κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου νωρίτερα φέτος.

Ο Πέδρο Πασκάλ είναι ανοιχτός υποστηρικτής της LGBTQ+ κοινότητας και ιδιαίτερα των τρανσέξουαλ γυναικών. Η αδελφή του πρωταγωνιστή του The Last Of Us, Lux Pascal, έκανε το outing της ως τρανσέξουαλ γυναίκα τον Φεβρουάριο του 2021. Με τη σειρά του, ο ηθοποιός δείχνει συχνά δημόσια την υποστήριξή του στη μετάβαση της Lux και έχει συνοδεύσει τον Πασκάλ σε αρκετές πρεμιέρες στο κόκκινο χαλί. Η Lux είναι ηθοποιός και ακτιβίστρια που αποφοίτησε από το The Juilliard School στη Νέα Υόρκη το 2023.

Το μπλουζάκι Protect the Dolls

Το μπλουζάκι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας του Αμερικανού σχεδιαστή Conner Ives. Ο 28χρονος Ives σχεδίασε το κομμάτι για να επιστήσει την προσοχή στο παγκόσμιο αντι-τρανσέξουαλ συναίσθημα που βιώνουν οι τρανς γυναίκες σε αρκετές χώρες. Οι «κούκλες» είναι ένας χαϊδευτικός όρος που επινοήθηκε από την LGBTQ+ κοινότητα για να αναφέρεται στις τρανσέξουαλ γυναίκες.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Ives δήλωσε ότι αισθάνθηκε εμπνευσμένος να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του στον κόσμο της μόδας για να μιλήσει για τα πολιτικά ζητήματα των τρανσέξουαλ. «Στη σύγχρονη εποχή, τι είναι πιο διαδεδομένο από το logo σε ένα μπλουζάκι;».

Ο Πασκάλ φόρεσε το μπλουζάκι στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης στιγμής. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε στις 16 Απριλίου ότι ο νομικός ορισμός της γυναίκας βασίζεται αποκλειστικά στο βιολογικό φύλο, αποκλείοντας τις διαφυλικές γυναίκες από το νόμο περί ισότητας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η απόφαση έφερε «σαφήνεια και εμπιστοσύνη» για τις γυναίκες και τους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με το The Athletic. Η απόφαση επιτρέπει στις υπηρεσίες ενός φύλου να αποκλείουν τις διαφυλικές γυναίκες.

