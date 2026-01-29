ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κολομβία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ - Νεκροί και οι 15 επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος είχε χαθεί από τα ραντάρ στη βόρεια Κολομβία

The LiFO team
The LiFO team
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ Facebook Twitter
0

Βρέθηκε το αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες, που είχε χαθεί από τα ραντάρ στη βόρεια Κολομβία.

Σύμφωνα με την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena, συνέβη αεροπορικό δυστύχημα, από το οποίο σκοτώθηκαν και οι 15 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ένας τοπικός βουλευτής.

Το δικινητήριο αεροσκάφος Beechcraft 1900 απογειώθηκε πριν το μεσημέρι από την Κούκουτα, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, για μια σύντομη πτήση προς την πόλη Οκάνα, σύμφωνα με την Satena.

Κολομβία: Στο αεροσκάφος επέβαινε και βουλευτής

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έχασε την επαφή με το αεροσκάφος 12 λεπτά μετά την απογείωση.

Η Satena δεν ανέφερε τα αίτια της συντριβής και δήλωσε ότι ο πομπός έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους δεν είχε ενεργοποιηθεί. Στο αεροσκάφος επέβαινε ο βουλευτής, Diogenes Quintero και μέλη της ομάδας του, σύμφωνα με τον κατάλογο επιβατών που δημοσίευσε η αεροπορική εταιρεία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο είναι μια ορεινή περιοχή όπου καλλιεργούνται φύλλα κόκας, η πρώτη ύλη για την κοκαΐνη, και όπου δραστηριοποιούνται παράνομες ένοπλες ομάδες όπως ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός και μια αποσχισθείσα φατρία των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» - Δύο από τους τραυματίες επιστρέφουν αύριο

Διεθνή / Τροχαίο στη Ρουμανία: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου» - Δύο από τους τραυματίες επιστρέφουν αύριο

«Άκουσα τις φωνές τους καθώς περνούσα με το καροτσάκι, τουλάχιστον ξέρω ότι είναι ζωντανοί» περιγράφει - Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών
THE LIFO TEAM
«Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / «Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δείξουν ότι μπορούν να υπερασπιστούν μόνες τους τα συμφέροντά τους, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου
THE LIFO TEAM
Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Διεθνή / Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Το ποσό αυτό ξεχωρίζει σε σχέση με την οικονομική υποστήριξη που φέρεται να λαμβάνει ο Μπρούκλιν από τους γονείς του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν να τον ενθαρρύνουν να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος
THE LIFO TEAM
 
 