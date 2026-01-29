Κολομβία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ - Νεκροί και οι 15 επιβαίνοντες

Βρέθηκε το αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες, που είχε χαθεί από τα ραντάρ στη βόρεια Κολομβία.

Σύμφωνα με την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena, συνέβη αεροπορικό δυστύχημα, από το οποίο σκοτώθηκαν και οι 15 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ένας τοπικός βουλευτής.

Το δικινητήριο αεροσκάφος Beechcraft 1900 απογειώθηκε πριν το μεσημέρι από την Κούκουτα, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, για μια σύντομη πτήση προς την πόλη Οκάνα, σύμφωνα με την Satena.

Κολομβία: Στο αεροσκάφος επέβαινε και βουλευτής

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έχασε την επαφή με το αεροσκάφος 12 λεπτά μετά την απογείωση.

Η Satena δεν ανέφερε τα αίτια της συντριβής και δήλωσε ότι ο πομπός έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους δεν είχε ενεργοποιηθεί. Στο αεροσκάφος επέβαινε ο βουλευτής, Diogenes Quintero και μέλη της ομάδας του, σύμφωνα με τον κατάλογο επιβατών που δημοσίευσε η αεροπορική εταιρεία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο είναι μια ορεινή περιοχή όπου καλλιεργούνται φύλλα κόκας, η πρώτη ύλη για την κοκαΐνη, και όπου δραστηριοποιούνται παράνομες ένοπλες ομάδες όπως ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός και μια αποσχισθείσα φατρία των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας.

Με πληροφορίες από Reuters