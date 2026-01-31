Πέντε νεκροί από τη διπλή έκρηξη στο Ιράν - Η πρώτη εκτίμηση για τα αίτια

Στους πέντε ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών της διπλής έκρηξης στο Ιράν, με τις αρχές της χώρας να καταλήγουν στα πρώτα συμπεράσματα ως προς τα αίτια.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν. Την πληροφορία επιβεβαίωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η αιτία του συμβάντος.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim διέψευσε κατηγορηματικά αναρτήσεις στα social media που έκαναν λόγο για στοχοποίηση διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς ψευδείς».

Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την έκρηξη, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τις ιρανικές αρχές για επίσημο σχόλιο.

Ιράν: Τέσσερις νεκροί σε δεύτερο συμβάν έκρηξης

Σε ξεχωριστό περιστατικό, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους Tehran Times. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ισραήλ δεν είχε καμία εμπλοκή στις σημερινές εκρήξεις. Τα περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με φόντο την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Άξιο αναφοράς, ότι η Μπαντάρ Αμπάς φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της χώρας και βρίσκεται στο Στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Τον περασμένο Απρίλιο, μεγάλη έκρηξη στο ίδιο λιμάνι είχε προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας είχε αποδώσει τότε την τραγωδία σε σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν εξακολουθεί να δοκιμάζεται από εκτεταμένες διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής κρίσης και εξελίχθηκαν σε μία από τις σφοδρότερες προκλήσεις για το καθεστώς. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 550 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ιράν: Διαρροή αερίου η πρώτη εκτίμηση

Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (...) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.