Έκρηξη στο Ιράν: Αναφορές για αρκετούς τραυματίες - Άγνωστα τα αίτια

Έκρηξη καταγράφηκε το Σάββατο (31/1) στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδουν σχετικά τα διεθνή ΜΜΕ, με ανεπιβεβαίωτες -ακόμη- πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στο νότιο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίζουν τα αίτια του συμβάντος. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία υποστήριζαν πως στόχος της έκρηξης ήταν διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, είναι «εντελώς ψευδή».

Έκρηξη στο Ιράν: Υπό διερεύνηση το περιστατικό

Ιρανικά μέσα σημείωναν ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Οι ιρανικές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

Το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Η αναφερόμενη έκρηξη σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, μετά την καταστολή των μεγαλύτερων διαδηλώσεων που γνώρισε η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά και εν μέσω συνεχιζόμενων δυτικών ανησυχιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι πανεθνικές διαδηλώσεις ξέσπασαν τον Δεκέμβριο, με αφορμή την οικονομική δυσχέρεια, και αποτέλεσαν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας. Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ανάμεσά τους και 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν. Πολλαπλές πηγές ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ εξετάζει επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη, οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και Ευρωπαίους ηγέτες ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποδαυλίζουν την αναταραχή και παρέχουν στους πολίτες τα μέσα για να «διαλύσουν το έθνος».

