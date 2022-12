Πελέ: Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου -Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Έξω από το νοσοκομείο Albert Einstein στο Σάο Πάολο, φίλαθλοι άρχισαν συγκεντρώνονται μόλις έγινε γνωστό ότι ο θρύλος του ποδοσφαίρου, Πελέ, «έφυγε» από τη ζωή.

Ορισμένοι είχαν φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 10, που φορούσε ο Πελέ, όταν έπαιζε στη Σάντος, ενώ ήδη είχε αναρτηθεί πανό που έγραφε: «Ο αιώνιος βασιλιάς Πελέ».

Η είδηση θανάτου του «Βασιλιά» σκόρπισε θλίψη σε όλο τον πλανήτη. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε τον θάνατό του από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων που συνδεόταν με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ωστόσο, ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό ιατρικό δελτίο, καθώς οι γιατροί αποχαιρέτησαν έναν θρύλο.

«Το νοσοκομείο συμπάσχει με την οικογένειά του και όλους όσοι υποφέρουν από την απώλεια του αγαπητού Βασιλιά του ποδοσφαίρου», ανέφερε η ανακοίνωση, μεταξύ άλλων.

Αυτό δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο Πελέ για τους Βραζιλιάνους και για όλο τον κόσμο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος πρόκειται να ορκιστεί την Κυριακή, δήλωσε ότι είχε το προνόμιο να δει τον Πελέ να παίζει, αν και πρόσθεσε ότι δεν ήταν απλώς «παιχνίδι», αλλά «παράσταση»

«Λίγοι Βραζιλιάνοι πήγαν το όνομα της χώρας μας τόσο μακριά όσο εκείνος», ανέφερε σε ένα tweet, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλο νούμερο 10 σαν κι αυτόν.

Για κάθε Βραζιλιάνο, ο Πελέ σήμαινε κάτι. Οι παλαιότερες γενιές τον θυμόντουσαν ως παίκτη, οι νεότεροι Βραζιλιάνοι μιλούσαν για τις πρωτοφανείς ικανότητές του. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που ένωναν τη χώρα.

Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών έχει πλέον φύγει, αλλά τα κατορθώματά του θα μείνουν χαραγμένα για πάντα.

Τριήμερο πένθος στην Βραζιλία -Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Πελέ

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε τριήμερο πένθος, ενώ η οικογένεια του Πελέ ζήτησε από τη διοίκηση της Σάντος να μεταφερθεί η σορός του στοVila Belmiro, την έδρα της βραζιλιάνικης ομάδας όπου μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός άσος.

Η σορός του Πελέ αναμένεται να μεταφερθεί από το νοσοκομείο Άλμπερτ Άινσταϊν στο Vila Belmiro και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το πρωί της Δευτέρας (02/01), στις 10 (ώρα Βραζιλίας), ενώ θα παραμείνει στο γήπεδο της Σάντος για μία ημέρα.

Ο θρύλος Πελέ κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα

Ο θάνατος του Βραζιλιάνου βιρτουόζου του ποδοσφαίρου Πελέ, σε ηλικία 82 ετών, έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες όλου του κόσμου την Παρασκευή.

Η βραζιλιάνικη O Globo τύπωσε τέσσερα πρωτοσέλιδα, τα οποία αποτυπώνουν στιγμές του Πελέ.

Ο Guardian δημοσίευσε φωτογραφία του Πελέ που κάθεται στους ώμους των συμπαικτών και φιλάθλων του μετά τη νίκη της Βραζιλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970 στην Πόλη του Μεξικού.

Guardian front page, Friday 30 December 2022: One in 10 Tory peers have given more than £100,000 to the party pic.twitter.com/UwOA3FviNR