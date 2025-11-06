ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πειρατές επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας - Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

Οι πειρατές επιτέθηκαν με πολυβόλα και ρουκέτες RPG - Το πλήρωμα βρήκε καταφύγιο στο προστατευμένο τμήμα ασφαλείας του πλοίου 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πειρατές επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας - Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα Facebook Twitter
Φωτ: Marine Traffic
0

Πειρατές επιτέθηκαν την Πέμπτη στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Hellas Aphrodite», ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σε μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις στην περιοχή τον τελευταίο χρόνο.

Το πλοίο, με σημαία Μάλτας, μετέφερε φορτίο βενζίνης από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, όταν δέχθηκε επίθεση από ενόπλους που χρησιμοποίησαν πολυβόλα και ρουκέτες RPG.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Latsco Marine Management Inc., και τα 24 μέλη του πληρώματος –ανάμεσά τους πέντε Έλληνες ναυτικοί– είναι ασφαλή και βρίσκονται εντός του πλοίου, το οποίο έχει σταματήσει την πορεία του περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά της Σομαλίας.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος». Για λόγους ασφαλείας, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περιγραφή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι «ένα μικρό σκάφος προσέγγισε την πρύμνη του “Hellas Aphrodite” και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και RPG». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο» στη θέση 02°05’ Β, 057°10’ Α, περίπου 560 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Εϊλ της Σομαλίας.

Κατά την επίθεση, το πλήρωμα κλείστηκε στο «citadel», το προστατευμένο τμήμα ασφαλείας του πλοίου, ενώ το δεξαμενόπλοιο φέρεται να μην είχε οπλισμένη φρουρά ασφαλείας.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση Operation Atalanta, που δραστηριοποιείται στην περιοχή για την καταπολέμηση της πειρατείας, ανέφερε ότι είχε «μέσο σε κοντινή απόσταση» και ότι «πλησιάζει για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του περιστατικού».

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης της Γαλλίας (MICA), πρόκειται για «μια άνευ προηγουμένου σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων» από τον Μάιο του 2024, όταν είχε καταληφθεί το πλοίο MV Basilisk. «Οι πειρατές είναι ευέλικτοι, αποφασισμένοι και διαθέτουν επιχειρησιακή εμβέλεια», προειδοποιεί η υπηρεσία.

Η πρόσφατη δραστηριότητα των πειρατών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αποσταθεροποίηση που προκαλεί η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο, το 2024 καταγράφηκαν επτά περιστατικά πειρατείας ανοιχτά της Σομαλίας, ενώ φέτος έχουν ήδη σημειωθεί πολλαπλές επιθέσεις σε αλιευτικά σκάφη.

Διεθνής ανησυχία για το ελληνόκτητο πλοίο

Η κατάληψη του «Hellas Aphrodite» είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό απαγωγής εμπορικού πλοίου στα ανοικτά της Σομαλίας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Η εταιρεία ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι οι δράστες πιθανότατα χρησιμοποίησαν ένα ιρανικό αλιευτικό σκάφος ως «μητρικό πλοίο» για την επίθεση, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει την κατάληψη του συγκεκριμένου σκάφους.

Η πειρατεία στα ανοιχτά της Σομαλίας είχε κορυφωθεί το 2011, με 237 επιθέσεις και οικονομικό κόστος περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκτοτε, τα περιστατικά είχαν μειωθεί χάρη στις διεθνείς ναυτικές περιπολίες και στη σταθεροποίηση της κυβέρνησης στο Μογκαντίσου.

Η νέα επίθεση όμως δείχνει ότι η απειλή επανέρχεται, καθώς τα πειρατικά δίκτυα εκμεταλλεύονται το κενό ασφαλείας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ

Διεθνή / Λίβανος: Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ

Στην «ανοικτή επιστολή» της, η οργάνωση διακηρύσσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του».
LIFO NEWSROOM
Miss Universe 2025: Στέλεχος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Διεθνή / Miss Universe 2025: Εκπρόσωπος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Η Fatima Bosch αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα αγενή συμπεριφορά από τον 60χρονο Nawat Itsaragrisil, ο οποίος την επέπληξε δημόσια με τον ισχυρισμό ότι η διαγωνιζόμενη δεν ανήρτησε προωθητικό περιεχόμενο στα social media
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

Διεθνή / Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

«Aν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού
LIFO NEWSROOM
 
 