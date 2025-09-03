ΔΙΕΘΝΗ
Παστός σολομός, κοτόσουπα και αστακός: Τι σέρβιρε ο πρόεδρος της Κίνας τους Πούτιν και Κιμ

Η κρατική εφημερίδα Wen Wei Po με έδρα το Χονγκ Κονγκ δημοσίευσε φωτογραφία του μενού που σέρβιρε ο πρόεδρος της Κίνας στους καλεσμένους του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Καλή η προβολή ισχύος και η παρουσίαση νέων όπλων στην οποία επιδόθηκε η Κίνα στη μεγάλη της παρέλαση, αλλά και κάτι πρέπει να φάμε...

Λίγο μετά τις 13:00 στην Κίνα, και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και οι ξένοι καλεσμένοι πέρασαν για το προκαθορισμένο γεύμα στη δεξίωση που οργάνωσε το κινεζικό επιτελείο.

Όπως ανακοινώθηκε οι ηγέτες κρατών που συμμετείχαν στους εορτασμούς της Κίνας είναι οι εξής:

  • Βλαντίμιρ Πούτιν – Πρόεδρος της Ρωσίας
  • Κιμ Γιονγκ Ουν – Ανώτατος Ηγέτης της Βόρειας Κορέας
  • Νοροodom Σιχαμόνι – Βασιλιάς της Καμπότζης
  • Λουόνγκ Κουόνγκ – Πρόεδρος του Βιετνάμ
  • Θονγκλούον Σισουλίθ – Πρόεδρος του Λάος
  • Πραμπόβο Σουμπιάνο – Πρόεδρος της Ινδονησίας
  • Ανουάρ Ιμπραχίμ – Πρωθυπουργός της Μαλαισίας
  • Ουχναγκίν Χουρελσούχ – Πρόεδρος της Μογγολίας
  • Σεχμπάζ Σαρίφ – Πρωθυπουργός του Πακιστάν
  • Κ.Π. Σάρμα Όλι – Πρωθυπουργός του Νεπάλ
  • Μοχάμεντ Μουίζου – Πρόεδρος των Μαλδίβων
  • Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ – Πρόεδρος του Καζακστάν
  • Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ – Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν
  • Εμομαλί Ραχμόν – Πρόεδρος του Τατζικιστάν
  • Σαντίρ Τζαπάροφ – Πρόεδρος της Κιργιζίας
  • Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ – Πρόεδρος του Τουρκμενιστάν
  • Αλεξάντρ Λουκασένκο – Πρόεδρος της Λευκορωσίας
  • Ιλχάμ Αλίεφ – Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν
  • Βαχάγκν Χατσατουριάν – Πρόεδρος της Αρμενίας
  • Μασούντ Πεζεσκιαν – Πρόεδρος του Ιράν
  • Ντενί Σασού – Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό
  • Έμερσον Μνανγκαγκουά – Πρόεδρος της Ζιμπάμπουε
  • Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Πρόεδρος της Σερβίας
  • Ρόμπερτ Φίτσο – Πρωθυπουργός της Σλοβακίας
  • Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδες – Πρόεδρος της Κούβας
  • Μιν Αούνγκ Χλάινγκ – Αναπληρωτής Πρόεδρος της Μιανμάρ

Το κινεζικό μενού

Η κρατική εφημερίδα Wen Wei Po με έδρα το Χονγκ Κονγκ δημοσίευσε φωτογραφία του μενού, το οποίο περιλαμβάνει σούπα κοτόπουλου, ψητά παϊδάκια αρνιού και τηγανητό αστακό με καβούρι.

Επίσης στο τραπέζι: κονσομέ από χτένι με μανιτάρια και ψητός σολομός μαριναρισμένος με αλάτι.

Όσον αφορά τις επιλογές κρασιών, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν είτε Syrah (κόκκινο) είτε Riesling (λευκό), τα οποία παρήχθησαν από την κινεζική οινοποιία Great Wall, στην επαρχία Hebei.

Για κλείσιμο το μενού περιλαμβάνει κέικ αρακά και κέικ με μους μάνγκο.

