Παρά τους δασμούς Τραμπ, η Κίνα έγραψε ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος – 1,19 τρισ. δολάρια

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι το 2025 κατέγραψε τις υψηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις της, σε μια χρονιά όπου οι δασμοί και η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στη διεθνή οικονομία.

Σύμφωνα με τα επίσημα κινεζικά στοιχεία, το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας έφτασε τα 1,19 τρισ. δολάρια. Είναι η πρώτη φορά που το ετήσιο πλεόνασμα περνά το όριο του 1 τρισ., ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024.

Μέσα στο 2025, οι μηνιαίες εμπορικές υπεραποδόσεις ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια επτά φορές. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την πίεση από την Ουάσιγκτον, το συνολικό εξαγωγικό αποτύπωμα της Κίνας δεν περιορίστηκε όσο θα περίμεναν πολλοί.

Οι συναλλαγές με τις ΗΠΑ πράγματι υποχώρησαν, όμως η μείωση αντισταθμίστηκε από μεγαλύτερες ροές προς άλλες αγορές. Οι κινεζικές εξαγωγές ενισχύθηκαν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, αποτυπώνοντας μια πιο «απλωμένη» γεωγραφία πελατών.

Από την πλευρά των κινεζικών αρχών, η αποτίμηση ήταν ότι τα αποτελέσματα είναι «εξαιρετικά» και «κερδισμένα με κόπο» σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα και δημιουργεί νέους κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι ίδιοι κύκλοι υπογράμμισαν ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές σε τομείς όπως οι πράσινες τεχνολογίες, προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.

Πίσω από το μεγάλο πλεόνασμα βρίσκεται και η αδύναμη εσωτερική ζήτηση. Η κινεζική οικονομία συνεχίζει να πιέζεται από την κρίση στην αγορά ακινήτων και την άνοδο του χρέους. Αυτό κρατά τις επιχειρήσεις πιο επιφυλακτικές στις επενδύσεις και τους καταναλωτές πιο συγκρατημένους στις αγορές.

Όταν η εγχώρια κατανάλωση μένει χαμηλά, μειώνεται και η ανάγκη για εισαγωγές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5%, ένδειξη ότι η Κίνα αγόρασε σχετικά λίγα από το εξωτερικό σε σχέση με όσα πούλησε.

Στην εξίσωση μπαίνουν και παράγοντες κόστους και ισοτιμίας. Ένα πιο αδύναμο γουάν, η μεγάλη προσφορά κινεζικών προϊόντων και ο πληθωρισμός σε δυτικές οικονομίες έχουν κάνει τις κινεζικές εξαγωγές πιο ανταγωνιστικές σε τιμές.

Αναλυτές σημειώνουν ότι αυτή η επιτυχία είναι και «μικτή ευλογία» για το Πεκίνο. Από τη μία πλευρά, στηρίζει την εγχώρια παραγωγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές. Από την άλλη, αυξάνει την πιθανότητα για αυστηρότερους ελέγχους και πολιτικές αντιδράσεις σε αγορές που αισθάνονται ότι πιέζονται από φθηνά κινεζικά προϊόντα.

Η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Αρκετές κυβερνήσεις θεωρούν ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις τους δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις τιμές και τους όγκους της Κίνας, ειδικά σε βιομηχανικά προϊόντα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις διεθνώς προετοιμάζονται για μία νέα χρονιά με εντάσεις, καθώς η αμερικανική πλευρά δείχνει ότι οι δασμοί και οι εμπορικοί περιορισμοί θα παραμείνουν βασικό εργαλείο πολιτικής.

