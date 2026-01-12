«Are You Dead?»: Η μακάβρια εφαρμογή ανεβαίνει στην κορυφή των downloads στην Κίνα

Η εφαρμογή «Are You Dead?» έχει ανέβει τις τελευταίες εβδομάδες στην κορυφή των επί πληρωμή downloads στην Κίνα, απευθυνόμενη κυρίως σε ανθρώπους που ζουν μόνοι σε μεγάλες πόλεις.

Η λογική της είναι απλή. Ο χρήστης πρέπει να κάνει check-in ανά δύο ημέρες, πατώντας ένα κουμπί μέσα στην εφαρμογή, για να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά. Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωση, ενημερώνεται η επαφή ανάγκης που έχει οριστεί, με την ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025, αλλά η απήχησή της αυξήθηκε απότομα πρόσφατα, καθώς άρχισε να διαδίδεται μεταξύ νέων που ζουν μόνοι. Σε αυτό το κοινό στοχεύει και η ίδια η εταιρεία, περιγράφοντας το προϊόν ως «σύντροφο ασφάλειας» για όσους μένουν μόνοι, είτε πρόκειται για εργαζόμενους, είτε για φοιτητές, είτε για ανθρώπους που έχουν επιλέξει έναν πιο μοναχικό τρόπο ζωής.

Η επιτυχία της εφαρμογής συνδέεται και με μια ευρύτερη δημογραφική τάση. Εκτιμήσεις ερευνητικών φορέων αναφέρουν ότι μέχρι το 2030 τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Κίνα μπορεί να φτάσουν έως και τα 200 εκατομμύρια. Σε αναρτήσεις τους, χρήστες λένε ότι αυτό που τους απασχολεί είναι το ενδεχόμενο να πάθουν κάτι μόνοι στο σπίτι και να περάσει χρόνος μέχρι να τους αναζητήσει κάποιος. «Υπάρχει φόβος ότι κάποιος που ζει μόνος μπορεί να πεθάνει χωρίς να το καταλάβει κανείς», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αναρωτήθηκε ποιος θα τον έβρισκε αν συνέβαινε κάτι απρόοπτο.

Ένας 38χρονος που εργάζεται στο Πεκίνο, ζει μακριά από την οικογένειά του και περνά μεγάλα διαστήματα μόνος, είπε ότι κατέβασε την εφαρμογή γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όρισε ως επαφή ανάγκης τη μητέρα του, καθώς φοβάται ότι αν του συνέβαινε κάτι στο σπίτι που νοικιάζει, μπορεί να μην το μάθαινε κανείς εγκαίρως. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι έσπευσε να την κατεβάσει νωρίς, θεωρώντας πιθανό να αποσυρθεί λόγω του αρνητικού συνειρμού που προκαλεί το όνομά της.

Το όνομα της εφαρμογής έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες λένε ότι είναι αχρείαστα ωμό και ζητούν να αντικατασταθεί από κάτι πιο ουδέτερο, όπως «Είσαι καλά;». Η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή, η Moonscape Technologies, έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής ονομασίας. Παράλληλα, εκτός Κίνας η εφαρμογή εμφανίζεται και με το όνομα «Demumu» και καταγράφει υψηλές θέσεις στις λίστες εφαρμογών επί πληρωμή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία και η Ισπανία, κάτι που αποδίδεται και σε Κινέζους χρήστες που ζουν στο εξωτερικό.

Στην κινεζική αγορά, η ονομασία της είναι λογοπαίγνιο που παραπέμπει σε γνωστή εφαρμογή delivery. Η εφαρμογή ξεκίνησε ως δωρεάν, αλλά πλέον διατίθεται επί πληρωμή, με χαμηλό κόστος, περίπου ένα ευρώ. Για τους δημιουργούς της δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Έχουν παρουσιαστεί ως μια μικρή ομάδα νεαρών ανθρώπων, γεννημένων μετά το 1995, που ανέπτυξαν την εφαρμογή από την πόλη Τζενγκτζόου, στην επαρχία Χενάν. Σε κινεζικά μέσα έχουν αναφέρει ότι σκοπεύουν να αναζητήσουν χρηματοδότηση, προτείνοντας την πώληση μικρού ποσοστού της εταιρείας έναντι ποσού που αποτιμά το εγχείρημα πολύ υψηλότερα από το αρχικό κόστος ανάπτυξης.

Η Moonscape Technologies δηλώνει επίσης ότι εξετάζει επέκταση του μοντέλου σε προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για ηλικιωμένους, σε μια χώρα όπου πάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών. Σε πρόσφατη ανάρτησή της κάλεσε να δοθεί περισσότερη προσοχή στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, σημειώνοντας ότι «αξίζουν να είναι ορατοί, σεβαστοί και προστατευμένοι».

