Πάπας Λέων: «Έσπασε το πρωτόκολλο» και αγκάλιασε τον μεγαλύτερο αδελφό του

Με μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή ενθρόνισης του πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Βατικανό, με την παρουσία περίπου 100.000 πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Οι δυο σημαντικότερες στιγμές της θρησκευτικής τελετής ήταν η ένδυση με τα «άμφια του καλού ποιμένα» και η παράδοση στον ποντίφικα του «δαχτυλιδιού του αλιέα», σύμβολο της θρησκευτικής εξουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

Pope Leo XIV gets emotional as he receives the Fisherman's Ring, a special gold ring bearing the image of St. Peter and the Pope's name and seal. Cardinal Tagle put the ring on him. #popeleoxiv #inaugurationMass #vatican #catholicchurch pic.twitter.com/dub6auBzmS