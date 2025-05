Πάπας Λέων: «Είμαι αδελφός και υπηρέτης σας» - Ολοκληρώθηκε η τελετή ενθρόνισής του στο Βατικανό

Ολοκληρώθηκε η τελετή ενθρόνισης του πάπα Λέοντα του ΙΔ', στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. Όλη η περιοχή ήταν κατάμεστη από πιστούς, οι οποίοι έφτασαν τις 100.000, αριθμός πολύ μικρότερος από αυτό που αναμενόταν (250.000).

Στην αρχή της τελετής αναγνώσθηκαν αποσπάσματα του Ευαγγελίου στα ελληνικά, όπως επιτάσσει η παράδοση. Πρόκειται, όμως, σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, και για ένα ουσιαστικό μήνυμα υπέρ της ενότητας των χριστιανών. Παράλληλα, πριν από την έναρξη της τελετής, ο πάπας Λέων έκανε τον γύρο της πλατείας και χαιρέτισε τους πιστούς με το papamobile, το όχημα που χρησιμοποιεί ο κάθε ποντίφικας.

Οι δυο σημαντικότερες στιγμές της θρησκευτικής αυτής τελετής ήταν η ένδυση με τα «άμφια του καλού ποιμένα» και η παράδοση στον πάπα του «δαχτυλιδιού του αλιέα», σύμβολο της θρησκευτικής εξουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

Pope Leo XIV gets emotional as he receives the Fisherman's Ring, a special gold ring bearing the image of St. Peter and the Pope's name and seal. Cardinal Tagle put the ring on him. #popeleoxiv #inaugurationMass #vatican #catholicchurch pic.twitter.com/dub6auBzmS