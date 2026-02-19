ΔΙΕΘΝΗ
«Πακέτο ανακούφισης» 7 δισ. για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Τραμπ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης 

Ο ΟΗΕ θα συνεισφέρει 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η FIFA θα συγκεντρώσει 75 εκατ. δολάρια

Φωτ: EPA
Περισσότερα από 7 δισ. δολάρια για ένα πακέτο «ανακούφισης» στη Γάζα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης , του νέου οργανισμού που συγκρότησε η αμερικανική πλευρά και στον οποίο αρκετοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι την ενίσχυση χρηματοδοτούν χώρες που έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης, κατονομάζοντας το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ. «Κάθε δολάριο που ξοδεύεται είναι επένδυση στη σταθερότητα», είπε, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ θα συνεισφέρει 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η FIFA θα συγκεντρώσει 75 εκατ. δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στον θύλακα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ενώ εξελίσσεται το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα, με τη δεύτερη φάση να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Ο Τραμπ είπε στους συμμετέχοντες ότι «φαίνεται πως» η Χαμάς θα αφοπλιστεί, ωστόσο στην περιοχή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παλαιστινιακή οργάνωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτοικοι της Γάζας υποστηρίζουν ότι η Χαμάς ενισχύει εκ νέου τον έλεγχο που ασκεί στη Λωρίδα και επεκτείνει την παρουσία της σε υπηρεσίες ασφάλειας και διοίκησης, με επιστροφή της αστυνομίας και των μηχανισμών ασφαλείας της.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ έχει «συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας».

Το Συμβούλιο Ειρήνης δημιουργήθηκε τον προηγούμενο μήνα, όμως χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν, εκφράζοντας επιφυλάξεις ότι ο νέος φορέας μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικό πλαίσιο έναντι του ΟΗΕ. Απαντώντας σε αυτές τις ανησυχίες, ο Τραμπ είπε ότι «θα δουλέψουμε πολύ στενά με τα Ηνωμένα Έθνη». Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του υποστήριξε ότι η Γάζα «δεν είναι πλέον εστία ριζοσπαστισμού και τρομοκρατίας».

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 οδηγήθηκαν σε ομηρία. Το Ισραήλ απάντησε με στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί πάνω από 71.550 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι ζημιές αγγίζουν τα 70 δισ. δολάρια.

Στη συζήτηση μπήκε και το θέμα της επόμενης ημέρας στη Γάζα. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, Βούλγαρος πολιτικός που έχει λάβει τον τίτλο του ανώτατου εκπροσώπου για τη Γάζα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ειρήνης, είπε ότι ξεκίνησε η διαδικασία προσλήψεων για μια μεταβατική παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Όπως ανέφερε, «μόνο στις πρώτες ώρες έχουμε 2.000 αιτήσεις».

Με πληροφορίες από BBC

