Γάζα: Τουλάχιστον 9 νεκροί από νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι, σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια και νότια Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό με σκηνές που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, ενώ αξιωματούχοι Υγείας δήλωσαν ότι άλλη επιδρομή σκότωσε πέντε στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Τις τελευταίες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν πλήγματα σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς χθες στην περιοχή της Μπέιτ Χανούν», δήλωσε Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «τρομοκράτες βγήκαν από σήραγγα ανατολικά της κίτρινης γραμμής».

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τα πλήγματα της Κυριακής «ακριβή» και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ανέφερε ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει διαπράξει περισσότερες από έξι παραβιάσεις της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δυνάμεων ανατολικά της «Κίτρινης Γραμμής», που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας για τον διαχωρισμό περιοχών υπό ισραηλινό και υπό έλεγχο της Χαμάς.

«Η διέλευση της κίτρινης γραμμής κοντά σε στρατεύματα των IDF, ενώ ήταν οπλισμένοι, αποτελεί σαφή παραβίαση της εκεχειρίας και αποδεικνύει πώς η Χαμάς παραβιάζει συστηματικά τη συμφωνία με πρόθεση να βλάψει στρατιώτες των IDF», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει ο ένας τον άλλον για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, βασικού στοιχείου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Σάββατο, ο στρατός δήλωσε ότι εντόπισε ένοπλους «τρομοκράτες» κοντά σε προσωπικό των IDF που επιχειρούσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Οι IDF ανέφεραν ότι συνεχίζουν να καταστρέφουν υπόγειες σήραγγες στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Όπως δήλωσαν, παρατήρησαν αρκετούς ενόπλους να βγαίνουν από αυτό που περιέγραψαν ως σήραγγα και να εισέρχονται κάτω από τα ερείπια κτιρίου ανατολικά της Κίτρινης Γραμμής.

Ο στρατός ανέφερε ότι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν στο κτίριο και εξουδετέρωσαν δύο ενόπλους, ενώ είναι πιθανό ότι εξουδετερώθηκαν και επιπλέον μαχητές στο πλήγμα.

Με πληροφορίες από Reuters

