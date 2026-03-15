Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία σε δύο άτομα  

Συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε σε βάρος δύο ατόμων που φέρονται να ήταν μαζί με τον 20χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε νωρίτερα το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώπιον της Α' Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Όσο για το δεύτερο άτομο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα δύο άτομα

Εις βάρος και των δυο αυτών προσώπων έχει απαγγελθεί από την εισαγγελέα, δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Αναφορικά με τον 23χρονο κατηγορούμενο ως δράστη της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί στην ανακρίτρια, την ερχόμενη Τρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

