Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι: Επιστρέφει - με τζιν - ο Μάγκνους Κάρλσεν 

Ο μεγάλος σκακιστής Μάγκνους Κάρλσεν δήλωσε πως θα επιστρέψει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Rapid και Blitz στη Νέα Υόρκη.

Ο Μάγκνους Κάρλσεν είχε αποχωρήσει από το τουρνουά την Παρασκευή, όταν η Fide, παγκόσμια ομοσπονδία σκακιού, του ζήτησε να αλλάξει το τζιν παντελόνι που φορούσε, με κάτι πιο επίσημο, σύμφωνα με τους κανόνες. Η Fide τον απέκλεισε από έναν γύρο επειδή ο Κάρλσεν αρνήθηκε να αλλάξει κι εκείνος απάντησε αποχωρώντας εντελώς από το τουρνουά.

Όπως φαίνεται, παίρνει πίσω την απόφασή του: Ο Κάρλσεν, παγκόσμιος πρωταθλητής μεταξύ 2013 και 2023, σε συνέντευξη στο κανάλι YouTube της εφαρμογής Take Take Take την Κυριακή, ο 34χρονος επιβεβαίωσε ότι τελικά, επιστρέφει και πάλι στο τουρνουά: «Με δυο λόγια, θα παίξω τουλάχιστον μια μέρα ακόμη εδώ στη Νέα Υόρκη. Αν τα πάω καλά, ακόμη άλλη μία μετά από αυτή».

Πρόσθεσε ότι είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Fide, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς μετά το περιστατικό. «Μιλώντας με τον Ντβόρκοβιτς και τον κύριο χορηγό Turlov, ένιωσα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μερικές γόνιμες συζητήσεις και στο τέλος της ημέρας αποφάσισα να παίξω», είπε. «Επιπλέον, μου αρέσει να παίζω Blitz σκάκι. Θέλω να δώσω στο κοινό την ευκαιρία να με δει να παίζω. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά, ποιος ξέρει».

Ο Ντβόρκοβιτς εξέφρασε τη λύπη του σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό X της Fide την Κυριακή για την κλιμάκωση της κατάστασης και αναγνώρισε τον ζωτικό ρόλο του Κάρλσεν στη δημοφιλία του αθλήματος. «Είναι ατυχές το γεγονός ότι η εφαρμογή των κανόνων του ενδυματολογικού κώδικα, ενώ είναι νομικά ορθή και συνεπής, άφησε κάποια αίσθηση ότι αυτό είναι δυσανάλογο και προκάλεσε την κατάσταση αυτή, που όλοι θα προτιμούσαν να αποφύγουν», είπε. Ο Ντβόρκοβιτς πρόσθεσε ότι ενέκρινε μια δοκιμή μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στο ντύσιμο κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Blitz που θα επέτρεπε μικρές αποκλίσεις από τον επίσημο κώδικα ενδυμασίας.

Ο Κάρλσεν επεσήμανε ότι σίγουρα δεν θα άφηνε τα ρούχα που προτιμούσε στο σπίτι. «Ως αρχή μου, θα παίξω σίγουρα με τζιν αύριο», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian