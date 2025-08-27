ΔΙΕΘΝΗ
Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ

φωτ.: Getty
Στην πόλη Σόστκα της Ουκρανίας, μόλις 50 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα, οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με τους βομβαρδισμούς και τα drone χτυπήματα. Ακόμη κι αν οι επιθέσεις σταματήσουν, μια άλλη, αόρατη απειλή θα παραμείνει: οι νάρκες και τα μη εκραγέντα εκρηκτικά.

Η Ουκρανία είναι πλέον μία από τις πιο ναρκοθετημένες χώρες στον κόσμο. Περίπου το 25% της επικράτειάς της – περιοχή μεγαλύτερη από την Αγγλία – έχει μολυνθεί με εκρηκτικά.

Στη Σούμι, δρόμοι που άλλοτε ήταν ασφαλείς έχουν γίνει θανάσιμες παγίδες, πάρκα και δάση είναι γεμάτα κινδύνους, ενώ χωράφια που στήριζαν ολόκληρες κοινότητες έχουν εγκαταλειφθεί.

Η 21χρονη ειδικός εκρηκτικών Γελιζαβέτα Κισελιόβα τονίζει: «Μόλις πριν λίγες μέρες, 40 drones Shahed πέρασαν από πάνω μας. Μπορούν να ρίξουν νάρκες που εκρήγνυνται αργότερα. Οι άνθρωποι ζουν με τον φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να εκραγεί».

Ουκρανία: Οικογενειακές τραγωδίες από νάρκες

Στη Χερσώνα, η Λιουντμίλα Κριβορότκο έχασε δύο από τα παιδιά της όταν το αυτοκίνητό τους πάτησε σε νάρκη που είχε τοποθετήσει ο ρωσικός στρατός σε πολιτικό δρόμο.

Ο 19χρονος γιος και η 22χρονη κόρη της σκοτώθηκαν ακαριαία. Η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η μικρότερη κόρη της υπέστη βαριές κακώσεις. Δύο χρόνια μετά, όπως λέει, «δεν υπάρχει κανένα μέρος που να είναι ασφαλές».

Από την αρχή της πλήρους εισβολής, 359 άνθρωποι – ανάμεσά τους 18 παιδιά – έχουν χάσει τη ζωή τους από νάρκες και άλλα εκρηκτικά υπολείμματα, ενώ σχεδόν 1.000 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ, Πολ Χέσλοπ, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νάρκες έχουν διασπαρθεί σε όλη την Ουκρανία, πολλές από αυτές τοποθετημένες σκόπιμα ως παγίδες από τους Ρώσους κατά την υποχώρησή τους.

Η δύσκολη μάχη της αποναρκοθέτησης της Ουκρανίας

Η Ουκρανία συνεχίζει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, παρότι δηλώνει πως ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει νάρκες για άμυνα απέναντι στη Ρωσία.
Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων, Αντρίι Ντάνικ, τονίζει: «Η αποναρκοθέτηση παραμένει προτεραιότητα της κρατικής πολιτικής, αλλά η χώρα πρέπει να διατηρήσει την αμυντική της ικανότητα».

Στη Σόστκα, η Κισελιόβα συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό για να εκπαιδεύει τους κατοίκους: «Μαθαίνουμε στους ανθρώπους πώς να αντιδρούν όταν βρίσκουν νάρκες. Δυστυχώς, τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο εκτεθειμένοι, γιατί συχνά αγγίζουν αντικείμενα από περιέργεια».

Η απειλή από τις νάρκες στην Ουκρανία δεν είναι μόνο στρατιωτική. Είναι μια διαρκής μάχη για την καθημερινή επιβίωση.

Με πληροφορίες από Guardian

