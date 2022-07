Ουκρανία: Πύραυλος έπληξε 9ώροφη πολυκατοικία- Τουλάχιστον 17 νεκροί και 30 τραυματίες

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλος, που εκτόξευσε ρωσικό «στρατηγικό βομβαρδιστικό» έπληξε 9ώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια της Οδησσού.

Ως τώρα «έχουμε 14 νεκρούς και 30 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που δυσχεραίνει πυρκαγιά, είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς.

Ο ρωσικός πύραυλος έπληξε «9ώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου», περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους χρήστες των social media να μην αποκαλύπτουν τις κινήσεις των στρατευμάτων και των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μην γράφετε ούτε πού, ούτε από ποιους, ούτε πότε!», για να μην τεθούν σε κίνδυνο στρατιωτικοί, τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του.

Another russian terrorist attack on residental building today at night in Odessa region. 17 civilians are killed, 31 wounded by the moment, among them are children. No military objects around#RussiaTerroristState pic.twitter.com/AkQxUA31Af