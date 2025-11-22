Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων

Με κοινή δήλωσή τους, που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τοποθετήθηκαν για το σχέδιο των 28 σημείων που προτείνουν οι ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ και προσθέτουν, ότι το σχέδιο των 28 σημείων «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ωστόσο, εξέφρασαν ανησυχίες για τους περιορισμούς που προτείνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία. Στο μήνυμά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν, πως το σχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει περαιτέρω εργασία.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη», τονίζουν, ενώ σε άλλο σημείο, υπογραμμίζουν, ότι: «Εκφράζουμε επίσης την ανησυχία μας για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα καθιστούσαν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Η δήλωση συνυπογράφεται από τον πρόεδρο Κόστα, την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν, τον πρωθυπουργό Κάρνι, τον πρόεδρο Στουμπ, τον πρόεδρο Μακρόν, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Μάρτιν, την πρωθυπουργό Μελόνι, την πρωθυπουργό Τακαΐτσι, τον πρωθυπουργό Σουφ, τον πρωθυπουργό Στέρε, τον πρωθυπουργό Σάντσεθ και τον πρωθυπουργό Στάρμερ.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

Το σχέδιο 28 σημείων προβλέπει, κυρίως, ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει στη Ρωσία επαρχίες και ότι η Μόσχα θα επανενταχθεί στη G8.

Συγκεκριμένα, η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική

Ουκρανία- περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς- θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ». Κατά το σχέδιο 28 σημείων, άλλες δυο περιφέρειες, οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάστηκαν «διακριτικά» για την κατάρτιση του σχεδίου επί σχεδόν έναν μήνα.

Ακολουθούν τα σημεία του σχεδίου, όπως τα παρουσιάζει το AFP.