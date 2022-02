Η γενναιότητα μίας Ουκρανής που πηγαίνει μπροστά σε έναν βαριά οπλισμένο Ρώσο στρατιώτη και του πρoσφέρει ηλιόσπορους, το εθνικό λουλούδι της Ουκρανίας, για να ανθίσουν όταν πεθάνει, έχει γίνει viral.

Η γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, πλησιάζει τον στρατιώτη και ρωτά «Ποιοι είστε;». Εκείνος της απαντά ότι κάνουν ασκήσεις και της ζητά να φύγει.

Απτόητη εκείνη συνεχίζει και αφού τους ρωτά αν είναι Ρώσοι, ξαναρωτά «Λοιπόν, τι κάνεις εδώ;»

«Αυτή τη στιγμή, η συζήτησή μας δεν θα οδηγήσει πουθενά», απαντά ο στρατιώτης ενώ εκείνη επιμένει.

«Είστε καταληψίες, είστε φασίστες! Τι σκ@@@ κάνετε στη γη μας με όλα αυτά τα όπλα; Πάρτε αυτούς τους σπόρους και βάλτε τους στις τσέπες σας, ώστε τουλάχιστον να μεγαλώσουν ηλιοτρόπια όταν πεθάνετε όλοι εδώ» λέει η γυναίκα.

Οι στρατιώτες συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο και εκείνη απαντά «από αυτή τη στιγμή είσαι καταραμένος. Στο λέω».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο από την Internews Ukraine, μια ανεξάρτητη φιλανθρωπική οργάνωση μέσων ενημέρωσης με έδρα το Κίεβο. Έκτοτε έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές και έχει πυροδοτήσει μια έκρηξη σχολίων.

«Θέλω να ζητήσω συγχώρεση από τους Ουκρανούς. Δεν ψηφίσαμε αυτούς που εξαπέλυσαν τον πόλεμο», έγραψε στο Facebook η Τατιάνα Ουσμάνοβα, ακτιβίστρια της αντιπολίτευσης στη Μόσχα.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB