Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «προειδοποίησε» χαριτολογώντας τη σύζυγό του να μην της μπαίνουν ιδέες και για άλλα παιδιά, κατά την επίσκεψή τους σε νοσοκομείο του Λάνκασιρ, στην Αγγλία.



«Μη βάζετε στη συζυγό μου ιδέες» είπε αστειευόμενος ο 39χρονος στους υπαλλήλους που θαύμαζαν την Κέιτ ενώ κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της.

Όταν η 39χρονη επέστρεψε τη νεογέννητη στους γονείς της, ο Ουίλιαμ προειδοποίησε «μην την πάρεις μαζί σου».



Ουίλιαμ και Κέιτ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2011 και έχουν μαζί τρία παιδιά, τον οκτάχρονο Τζορτζ, την 6χρονη Σάρλοτ και τον μικρούλη Λούις, τριών χρόνων.



Η Μίντλετον είχε αποκαλύψει και το 2020 πως ο Δούκας του Κέιμπριτζ δεν θέλει άλλα παιδιά.

«Είμαι πολύ πιο συναισθηματικός απ'ο,τι ήμουν» είχε πει ο ίδιος ο Ουίλιαμ στο ντοκιμαντέρ “When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of the Prince’s Trust” της βρετανικής τηλεόρασης



«Ποτέ δεν ήμουν στην τσίτα ή ανησυχούσα για τα πράγματα. Αλλά τώρα, το μικρότερο μπορεί να με επηρεάσει, συγκινούμαι περισσότερο, σε αγγίζουν όσα συμβαίνουν γύρω σου περισσότερο, νομίζω, λόγω πατρότητας» παραδεχόταν.

«Ακριβώς επειδή συνειδητοποιείς πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Η ιδέα να μη βρίσκεσαι στη ζωή για να δεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, είναι φρικτή» είχε προσθέσει ο νούμερο δύο στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου, που έχασε κι ο ίδιος τη μαμά του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, στην ηλικία των 15 χρόνων.

