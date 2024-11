Ουγγαρία: Ιρλανδός σκότωσε Αμερικανίδα «κατά τη διάρκεια ερωτικών επαφών» - Πέταξε το πτώμα της στο δάσος

Ένας Ιρλανδός ομολόγησε πως σκότωσε νεαρή Αμερικανίδα κατά τη διάρκεια ερωτικών επαφών τους στην Ουγγαρία και στη συνέχεια πέταξε το πτώμα της στο δάσος.

Η ουγγρική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα πως διέταξε την κράτηση του Ιρλανδού δράστη μετά την ανακάλυψη του πτώματος της Αμερικανίδας τουρίστριας, ηλικίας 31 ετών, στο δάσος στη λίμνη Μπάλατον. Η γυναίκα δολοφονήθηκε στη Βουδαπέστη και η σορός της μεταφέρθηκε στο δάσος μέσα σε μία βαλίτσα.

Η Μακένζι Ελίζαμπεθ Μιτσάλσκι, μία νοσηλεύτρια από την πολιτεία του Όρεγκον, χάθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, αφότου εθεάθη για τελευταία φορά στη συνοικία με τα νυχτερινά κέντρα της ουγγρικής πρωτεύουσας. Αφότου ειδοποιήθηκαν από τους οικείους της, οι ερευνητές προέκριναν το σενάριο της δολοφονίας της έπειτα από την ανάλυση των καμερών κλειστού κυκλώματος.

Irishman confessed the murder of a girl, American tourist he met in a night club in Budapest.



His search tab “What does a dead body smell like ? And How do the police handle missing person’s case ?”



What a scumbag!! Lock him up.



Clip: ITVNEWS pic.twitter.com/R7wL4H5gbr