Το Pride Parade του Σαββάτου στην Βουδαπέστη θα είναι «μια γιορτή, αλλά και μια διαμαρτυρία», λένε οι διοργανωτές, καθώς η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ της Ουγγαρίας ετοιμάζεται να συσπειρωθεί κατά του νόμου Ορμπάν.

Η Johanna Majercsik, μία από τις διοργανώτριες του μήνα Pride στη Βουδαπέστη, δήλωσε πως «Υπάρχει τεράστια οργή στην κοινωνία για το τι έχει συμβεί».

Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ αυτόν το μήνα απαγορεύει την απεικόνιση θεμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα παιδιά, με τεράστιες επιπτώσεις στην εκπαίδευση, την τέχνη και την ψυχαγωγία στη χώρα.

Οι υπερασπιστές λένε ότι με τις κοινοβουλευτικές εκλογές την επόμενη άνοιξη, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν προσπαθεί να ενισχύσει τη συντηρητική της βάση με μια εκστρατεία κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Σε αντίθεση με την Πολωνία, η ρητορική κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δεν ήταν προηγουμένως σημαντικό μέρος της πλατφόρμας του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του Ορμπάν, με την εκστρατεία του τα τελευταία πέντε χρόνια να επικεντρώνεται κυρίως στην αντίθεση της μετανάστευσης.

«Χρειάζονται μια νέα ομάδα για να μισούν, και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη, ούτε καν στην Πολωνία, η οποία υποκινεί ανοιχτά το μίσος εναντίον ανθρώπων όπως αυτή η κυβέρνηση», δήλωσε ο Μάτε Ντάνιελ Σζαμπό, της Ουγγρικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών.

Την Τετάρτη, ο Ορμπάν ανακοίνωσε δημοψήφισμα που θα θέτει πέντε βασικά ερωτήματα σχετικά με το εάν οι Ούγγροι θέλουν τα παιδιά τους να «προστατεύονται» από το περιεχόμενο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Οι ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ επισκέπτονται νηπιαγωγεία και σχολεία και πραγματοποιούν μαθήματα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Θέλουν να το κάνουν και εδώ στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Ορμπάν ανακοινώνοντας το δημοψήφισμα.

Είπε ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να θέσει το νομοσχέδιο σε δημόσια ψηφοφορία μετά από επίθεση, που δέχτηκε από πολιτικούς όλης της Ευρώπης.

Ήδη το Λουξεμβούργο ζήτησε από την ΕΕ δημοψήφισμα για την παραμονή της Ουγγαρίας στην Ένωση.

Συνολικά 30 πρεσβείες και 12 πολιτιστικά ινστιτούτα έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή που εκφράζει «πλήρη υποστήριξη για μέλη της κοινότητας λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ, queer και intersex (LGBTQI +) και τα δικαιώματά τους στην ισότητα και τη μη διάκριση, την ελευθερία της έκφρασης και ειρηνική συνέλευση, και την αποχή από τη βία».

Η επιστολή, δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στους ιστότοπους των εξής πρεσβειών: Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.

Συνυπογράφεται από 12 πολιτιστικά ιδρύματα στην Ουγγαρία καλώντας την κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν να σεβαστεί το κράτος δικαίου και τα άνθρώπινα δικαιώματα "πάνω στα οποία οικοδομούνται δημοκρατικά κράτη".

Παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι ο νόμος θα προστατεύσει τα παιδιά από το σεξουαλικό περιεχόμενο, στην πραγματικότητα απαγορεύει όλες τις απεικονίσεις και τη συζήτηση για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε νέους.

Οι διευθυντές σχολείων, που επιτρέπουν τη σεξουαλική εκπαίδευση από ομάδες που δεν είναι εγγεγραμμένες από την κυβέρνηση μπορούν θα αντιμετωπίσουν ποινές. Ο νόμος απαγορεύει επίσης στα σχολεία να διδάσκουν βιβλία με χαρακτήρες ή θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Στη λογοτεχνία μιλάμε για συναισθήματα, σχέσεις και αγάπη», δήλωσε η Andrea Sipos, καθηγήτρια λογοτεχνίας σε ένα γυμνάσιο στην πόλη του Miskolc. «Θέλω να διδάξω με βάση τις ανάγκες των παιδιών στις τάξεις μου και όχι με βάση ένα πολύ στενό πρόγραμμα σπουδών».

Το περασμένο φθινόπωρο, όταν ένας ακροδεξιός βουλευτής έσκισε δημοσίως ένα βιβλίο με μοντέρνα παραμύθια που κάλυπτε θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Ορμπάν ονόμασε το βιβλίο «ομοφυλοφιλική προπαγάνδα» που πρέπει να απαγορευτεί, η Sipos έφερε το βιβλίο στην τάξη για να συζητήσουν οι μαθητές της.

Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος, ορισμένοι γονείς διαμαρτυρήθηκαν εκ των υστέρων για το «ακατάλληλο περιεχόμενο» στα μαθήματά της, θέτοντάς την σε πιθανό κίνδυνο να χάσει τη δουλειά της, παρόλο που, προς το παρόν, διατηρεί την υποστήριξη του διευθυντή του σχολείου.

«Φυσικά, υπάρχουν μερικοί δάσκαλοι που συμφωνούν με το νόμο, αλλά υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι που είναι θυμωμένοι. Οι περισσότεροι όμως, από αυτούς είναι σιωπηλοί και εδώ μπαίνει η αυτολογοκρισία», είπε.

Ο νόμος έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επίδραση που θα έχει στα παιδιά ΛΟΑΤKI+ καθώς μεγαλώνουν. Προηγουμένως, υπήρχαν ΜΚΟ που προσέφεραν υποστήριξη και συμβουλευτική στα σχολεία.

Τώρα, μόνο οι εγκεκριμένες από την κυβέρνηση ομάδες θα μπορούν να το κάνουν και τα παιδιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θα αποκοπούν από βιβλία ή συζητήσεις που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με εκείνα.

«Τα παιδιά μεγαλώνουν ως στρέιτ αλλά μερικά γεννιούνται άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, όπως και εγώ», δήλωσε ο René van Hell,, Ολλανδός πρέσβης στη Βουδαπέστη, ο οποίος, όπως και οι περισσότεροι πρεσβευτές από τα έθνη της ΕΕ, σκοπεύει να παρακολουθήσει το Pride το Σάββατο.

«Είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να βλέπουν θετικά πρότυπα, για την ανάπτυξή τους και να γίνονται υπερήφανοι Ούγγροι», είπε.

Ο Μάτε Μάλι, ένας 18χρονος από τη νότια Ουγγαρία, είπε ότι ακόμη και χωρίς το νόμο, ήταν δύσκολο να βρεθούν βιβλία και πληροφορίες που να σχετίζονται με τις δικές του εμπειρίες ενώ μεγάλωνε.

Ο Μάλι έκανε coming out στην οικογένεια και τους φίλους του πριν από τρία χρόνια, αφού παρακολούθησε εικόνες από το Pride Parade της Βουδαπέστης στην τηλεόραση και αισθάνθηκε έτοιμος, αλλά το Σάββατο θα είναι η πρώτη φορά που θα παραστεί στην παρέλαση.

Ο Μάλι είπε ότι το τρέχον κλίμα στην Ουγγαρία τον έκανε να θέλει να φύγει το συντομότερο δυνατό για να σπουδάσει στο εξωτερικό.

«Είναι δύσκολο να φανταστώ ένα μέλλον εδώ… Δεν ξέρω πού θα ζήσω τη ζωή μου όταν τελειώσω τις σπουδές, αλλά ξέρω ότι δεν θα είναι η Ουγγαρία», είπε.

Και αυτό είναι ένα συναίσθημα που μοιράζονται όλο και περισσότερα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη χώρα.

«Είμαι τυχερός που ζω στη Βουδαπέστη, έχω έναν καλό μισθό και οι συνάδελφοί μου είναι ανοιχτόμυαλοι», δήλωσε ο Majercsik, ο οποίος είναι 37 ετών και εργάζεται σε μια διαφημιστική εταιρεία.

Ωστόσο, είπε ότι η νέα νομοθεσία, μαζί με την απαγόρευση πέρυσι για τη νομική αλλαγή φύλου συνδυάζονται για να κάνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να αναρωτιούνται αν έχουν μέλλον στη χώρα.

«Εάν αυτή η κυβέρνηση κερδίσει τις εκλογές ξανά το επόμενο έτος, τότε θα πρέπει να το σκεφτώ. Εξάλλου, μόνο μία ζωή έχουμε», είπε.

Budapest is already taking the rainbow flags out for tomorrow 🌈🌈🌈



I LOVE IT.#BudapestPride pic.twitter.com/bBrEsOq8rp — Terry Reintke (@TerryReintke) July 23, 2021

EU President Ursula von Der Leyen has also been invited to Budapest Pride as a show of support following the country's recent anti-LGBTQ+ legislation. https://t.co/CuE8KZkgmE — Gay Community News (@GCNmag) July 23, 2021

The Embassy of 🇮🇪in 🇭🇺 is proud to coordinate the Joint Statement on the Occassion 26th Budapest Pride Festival.



42 Embassies, representations & cultural institutions showing support & solidarity with the LGBTQI+ community in 🇭🇺 🏳️‍🌈👇@budapestpride @dfatirl @HumanRightsIRL pic.twitter.com/SYkK4yCiKH — Ireland in Hungary (@irlembbudapest) July 19, 2021

HELLO BUDAPEST ❤️🧡💛💚💙💜



It’s definitely been too long. Can’t wait for #BudapestPride tomorrow.



For a Europe of Freedom. Of Diversity. Of Equality.



💖💕✨ pic.twitter.com/xRzY3VUc8N — Terry Reintke (@TerryReintke) July 23, 2021

Με πληροφορίες του Guardian