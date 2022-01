Η ζωή στο διάστημα, για τόσο πολύ καιρό, μπορεί να γίνει μονότονη. Ευτυχώς για τον Σκοτ Κέλι ο αδελφός του- επίσης πρώην αστροναύτης- το ξέρει αυτό, οπότε τον βοήθησε να σπάσει την πλήξη. Κάπως έτσι, έφτασε ένας «γορίλας» στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο Σκοτ Κέλι αποκάλυψε πώς έφτασε στα χέρια του εκείνη η στολή γορίλα, με αφορμή το γεγονός ότι το βίντεο που είχε δημοσιεύσει έγινε ξανά viral, περίπου έξι χρόνια μετά την ανάρτησή του.

Ο 57χρονος σήμερα Σκοτ Κέλι έμεινε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για περίπου ένα χρόνο, την περίοδο 2015- 2016. Μια μέρα μιλούσε με τον δίδυμο αδελφό του, τον βετεράνο αστροναύτη Μαρκ Κέλι, όταν εκείνος που αποκάλυψε ότι θα του στείλει μια στολή γορίλα.

«Όταν τον ρώτησα «γιατί;», μου είπε “Επειδή δεν έχει πάει ποτέ γορίλας στο διάστημα”», περιέγραψε ο Σκοτ Κέλι μιλώντας στο People. Αρχικά, η στολή συμπεριλήφθηκε στο φορτίο που θα μετέφερε μη επανδρωμένη αποστολή της Space X, όμως το διαστημικό σκάφος εξερράγη τον Ιούνιο του 2015.

Όταν τα δύο αδέλφια ξαναμίλησαν ο Μαρκ Κέλι του είπε ότι θα του στείλει κι άλλη στολή, η οποία αυτή τη φορά έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Σκοτ Κέλι ανάρτησε στο Τwitter βίντεο στο οποίο φορούσε έβγαινε από μια μεγάλη λευκή θήκη, ντυμένος γορίλας και κυνηγούσε τον Βρετανό αστροναύτη Τιμ Πικ.

«Σαφώς άρεσε στον κόσμο. Πώς να μην σου αρέσει ένας γορίλας στο διάστημα;», αναρωτήθηκε, αλλά δήλωσε έκπληκτος για το γεγονός ότι το βίντεο έγινε ξανά viral έπειτα από τόσα χρόνια, όταν το ανάρτησε ένας χρήστης του Twitter.

Πάντως, ο Τιμ Πικ δεν εξεπλάγη όταν είδε μπροστά του τον γορίλα στο διάστημα. «Ήταν στημένο. Για αυτό έκανε ότι κολυμπάει στον αέρα, θέλαμε να είναι αστείο», παραδέχθηκε ο Σκοτ Κέλι. Ο ίδιος βρισκόταν προς το τέλος της αποστολής του που τον κράτησε περίπου ένα χρόνο στο διάστημα, οπότε «χρειάζεσαι λίγο χιούμορ», συμπλήρωσε.

Περισσότερο διασκέδασε με άλλα μέλη του πληρώματος, που δεν είχαν ιδέα για τον γορίλα. Κάποια στιγμή, περιγράφει, κρύφτηκε στον χώρο που κοιμόταν ένας από τους αστροναύτες, φορώντας τη στολή. «Όταν άνοιξε την πόρτα, πετάχτηκα από εκεί και μετά ανησύχησα λίγο ότι μπορούσα να του προκαλέσω έμφραγμα», δήλωσε. Επίσης, έκανε έκπληξη στους Ρώσους αστροναύτες, οι οποίοι γέλασαν με την ψυχή τους σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Σκοτ Κέλι γύρισε και ένα εκπαιδευτικό βίντεο φορώντας τη στολή, που απευθυνόταν στα παιδιά. «Ένας γορίλας στο διάστημα πάντα κερδίζει την προσοχή», εξήγησε. Όσο για τη στολή, έφυγε με τα σκουπίδια. «Δεν ήθελα να είμαι υπεύθυνος για το τι θα έκανε κάποιος άλλος με μια στολή γορίλα στο διάστημα», εξήγησε.

What happens when you cry in space? #SpaceGorilla explains. What else do you want to know about? Join me on @Reddit now! #AskMeAnything pic.twitter.com/ZQrmjg89zU