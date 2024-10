Ομπάμα για τον έναν χρόνο από την εισβολή της Χαμάς: «Σήμερα, οι προοπτικές της ειρήνης φαίνονται πιο μακρινές από ποτέ»

Έναν χρόνο μετά την φρικτή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε τις σκέψεις του για τα γεγονότα και έκανε έκκληση για ειρήνη και συμφιλίωση στην περιοχή.

Στη δήλωσή του, ο Ομπάμα ανέφερε ότι η επίθεση αυτή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.400 Ισραηλινών πολιτών, μεταξύ των οποίων ανυπεράσπιστες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, καθώς και την απαγωγή εκατοντάδων ανθρώπων, παραμένει μια τραγική υπενθύμιση της έντασης και της βίας που συνεχίζει να κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Ομπάμα αναγνώρισε ότι οι προοπτικές για ειρήνη στην περιοχή φαίνονται πιο μακρινές από ποτέ, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. «Συνεχίζουμε να ελπίζουμε για την επιστροφή όλων των ομήρων, το τέλος της βίας, την απόρριψη του μίσους και ένα μέλλον στο οποίο τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα που λαχταρούν οι περισσότεροι από αυτούς», δήλωσε.

Η αναφορά του πρώην προέδρου επικεντρώθηκε στην ανάγκη για τερματισμό της βίας και στην απόρριψη του μίσους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για την επίτευξη μακροχρόνιας σταθερότητας. «Η ειρήνη μπορεί να φαίνεται μακρινή, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε λύσεις που θα επιτρέψουν σε όλες τις κοινότητες να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα τόνισε, επίσης, ότι η τραγική απώλεια ζωών δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην απόγνωση, αλλά να λειτουργήσει ως κάλεσμα για περισσότερη δέσμευση και διάλογο. «Ο πόνος που νιώθουν οι οικογένειες των θυμάτων και οι κοινότητες που έχουν πληγεί δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα ακόμα κύμα μίσους και εκδίκησης. Αντίθετα, πρέπει να μας παρακινήσει να βρούμε τον δρόμο προς τη συμφιλίωση», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος.

