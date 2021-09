Δύο νεκροί και δύο τραυματίες, ανάμεσά τους και ο δράστης, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στην πόλη Almelo στην Ολλανδία νωρίτερα σήμερα.

Η αστυνομία κλήθηκε σε επεισόδιο στο Steynstraat, έναν παράδρομο στο κέντρο της πόλης Almelo, στα ανατολικά της χώρας.

Γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα η Ολλανδική αστυνομία ειδοποίησε μέσω Twitter τους κατοίκους να μην πλησιάσουν την περιοχή, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί φέρουν όπλα.

«Μην έρχεστε σε αυτήν την τοποθεσία», γράφει το tweet, προσθέτοντας ότι είναι σε εξέλιξη «περιστατικό με μαχαίρι».

Λίγο μετά το μεσημέρι, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας ύποπτος, που είχε τραυματιστεί, συνελήφθη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό και ένας τρίτος τραυματίστηκε. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε το tweet.

Μετά την επίθεση, εμφανίστηκαν πολλά βίντεο στα social media, που δείχνουν έναν άγνωστο άνδρα να στέκεται σε ένα μπαλκόνι με βαλλίστρα στα χέρια του.

Δεν είναι σαφές εάν συμμετείχε στην επίθεση με το μαχαίρι ωστόσο η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον του.

#BREAKING

Before his arrest, the man also shot a crossbow from his balcony in the flat on #Steynstraat, a side street of #Schoolstraat. That is why the police called on #Twitter to avoid the location, because it was not yet safe.

#BreakingNews #Netherlands #Almelo pic.twitter.com/agHQy3NUaU