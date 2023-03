Οι Yo La Tengo εμφανίστηκαν στη σκηνή ως drag- Για να διαμαρτυρηθούν για νόμο που απαγορεύει τα drag shows

Με εμφάνιση drag ανέβηκαν στη σκηνή τα μέλη των Yo La Tengo για να διαμαρτυρηθούν για τον νόμο που απαγορεύει τα drag shows στην πολιτεία του Τενεσί.

Οι θρύλοι της indie rock έπαιξαν στο Νάσβιλ του Τενεσί, τη Δευτέρα και η παράστασή τους χωρίστηκε σε δύο σετ.

Κατά το δεύτερο σετ ο frontman της μπάντας Άιρα Κάπλαν και ο μπασίστας Τζέιμς ΜακΝιού εμφανίστηκαν ντυμένοι με ρούχα που φορούν performers των drug shows.

Ο Κάπλαν φορούσε μαύρη περούκα, κόκκινο φόρεμα και μακιγιάζ και ο ΜακΝιού φορούσε καπέλο και σάλι, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter.

Αν και οι Yo La Tengo δεν έκανε καμία αναφορά στον συγκεκριμένο νόμο, σε μια δήλωση στους Pitchfork το συγκρότημα ανέφερε πως «Αυτό που κάναμε χθες το βράδυ δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο».

Πολλοί όμως θεωρούν ότι η απόδοση τους θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο δυνατή αν το συγκρότημα είχε επικαλεστεί τη συγκεκριμένη νομοθεσία για την οποία διαμαρτυρήθηκε

Σημειώνεται ότι το Τενεσί πέρασε πρόσφατα την πρώτη απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο των drug shows. Ο νόμος απαγορεύει τις «παραστάσεις καμπαρέ για ενήλικες» που περιλαμβάνουν «άντρες ή γυναίκες μιμητές» και δεν επιτρέπει να πραγματοποιούνται δημόσια ή σε οποιοδήποτε μέρος όπου θα μπορούσε να τις δει ένας ανήλικος.

Ira and James playing in drag yesterday in Tennessee, in response to the anti-drag bill that passed just some weeks ago.



Yo La Tengo for president, someone said at Yellowjackets, and I agree.



[Photo by Chris Conrad, via FB] pic.twitter.com/Za6LTr2Jie