«Οι Τούρκοι μού στέρησαν τα παιδιά μου»: Μαρτυρίες για θανάτους αμάχων από drones

Τουρκικά drones κατηγορούνται για σφαγές αμάχων, με μαρτυρίες πατέρα που έχασε τρία παιδιά του σε αεροπορικό χτύπημα

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του Mohamed Ahmed Nur από την πόλη Quracley της Σομαλίας, ο οποίος περιέγραψε σκηνές φρίκης μετά από αεροπορικό χτύπημα με τουρκικό drone στις 30 Ιανουαρίου 2023. Ο 50χρονος άνδρας δήλωσε στο Foreign Policy ότι, επιστρέφοντας από κηδεία, αντίκρισε καμένα σώματα παιδιών και νέων διασκορπισμένα γύρω από ένα δέντρο.

«Δεν μπορούσα ούτε να τα πλύνω σύμφωνα με τα ισλαμικά έθιμα, τα σώματά τους είχαν γίνει κομμάτια», είπε συντετριμμένος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Το περιστατικό συνδέεται με τις ολοένα και πιο συχνές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Σομαλία, στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Αλ-Σαμπάμπ, της ισχυρότερης συμμαχίας της Αλ Κάιντα στην Αφρική. Η Άγκυρα συνεργάζεται στενά με τη Σομαλική Υπηρεσία Πληροφοριών (NISA) και πραγματοποιεί επιχειρήσεις με drones που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Τουρκία, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στη Σομαλία το 2011 με ανθρωπιστική βοήθεια, έχει εξελιχθεί σε βασικό στρατιωτικό και οικονομικό εταίρο: διαθέτει τη μεγαλύτερη υπερπόντια βάση της στο Μογκαντίσου, ενώ τουρκικές εταιρείες διαχειρίζονται το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Παράλληλα, τουρκικά σχολεία, ιδρύματα και επιχειρήσεις έχουν εξαπλωθεί στη χώρα, δημιουργώντας όμως αυξανόμενη εξάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις.

Οι αεροπορικές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν ανοίξει σοβαρή συζήτηση για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Τον Μάιο του 2024, η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την Τουρκία για τη θανάτωση 23 αμάχων –μεταξύ αυτών 14 παιδιά– σε χωριό αγροτών, καταγγέλλοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν τουρκικά πυρομαχικά.

Αναλυτές μιλούν για μια νέα «διπλωματία των drones», όπου η Άγκυρα συνδυάζει γεωπολιτικές φιλοδοξίες, στρατιωτική ισχύ και εξαγωγές όπλων. Για τους αμάχους της Σομαλίας, όμως, η πραγματικότητα συχνά μεταφράζεται σε ανείπωτες τραγωδίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σουδάν: Τουρκία και ΗΑΕ κλιμακώνουν τη σύγκρουση με drone και έμμέσες παρεμβάσεις

Διεθνή / Σουδάν: Τουρκία και ΗΑΕ κλιμακώνουν τη σύγκρουση με drone και έμμεσες παρεμβάσεις

Η σύγκρουση στο Σουδάν μετατρέπεται σε περιφερειακή κρίση, με την Τουρκία να στηρίζει τον κυβερνητικό στρατό με drones και τα ΗΑΕ να ενισχύουν παραστρατιωτικές δυνάμεις. Αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω αποσταθεροποίηση
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Διεθνή / «Χαμένοι στη μετάφραση»: Το σχόλιο Ερντογάν, η αιχμηρή απάντηση Ρούμπιο και τα τουρκικά πυρά προς το FOX

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η απάντηση Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση, ενώ η εικόνα στην αραβοαμερικανική σύνοδο για τη Γάζα φέρνει προσωρινή αποκλιμάκωση,πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Διεθνή / Ινδονησία: Πάνω από 1.000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση μετά από τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Παγκοσμίως, παρόμοια προγράμματα δωρεάν διατροφής σε μαθητές έχουν βελτιώσει την υγεία, τις σχολικές επιδόσεις και τη φοίτηση, όμως το ινδονησιακό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως το ακριβότερο που ταυτόχρονα αποτελεί στόχο έντονων ανησυχιών
Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Διεθνή / Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην Γάλλο πρόεδρο πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας
Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
