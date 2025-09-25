«Οι Τούρκοι μού στέρησαν τα παιδιά μου»: Μαρτυρίες για θανάτους αμάχων από drones

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του Mohamed Ahmed Nur από την πόλη Quracley της Σομαλίας, ο οποίος περιέγραψε σκηνές φρίκης μετά από αεροπορικό χτύπημα με τουρκικό drone στις 30 Ιανουαρίου 2023. Ο 50χρονος άνδρας δήλωσε στο Foreign Policy ότι, επιστρέφοντας από κηδεία, αντίκρισε καμένα σώματα παιδιών και νέων διασκορπισμένα γύρω από ένα δέντρο.

«Δεν μπορούσα ούτε να τα πλύνω σύμφωνα με τα ισλαμικά έθιμα, τα σώματά τους είχαν γίνει κομμάτια», είπε συντετριμμένος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετοί άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Το περιστατικό συνδέεται με τις ολοένα και πιο συχνές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Σομαλία, στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Αλ-Σαμπάμπ, της ισχυρότερης συμμαχίας της Αλ Κάιντα στην Αφρική. Η Άγκυρα συνεργάζεται στενά με τη Σομαλική Υπηρεσία Πληροφοριών (NISA) και πραγματοποιεί επιχειρήσεις με drones που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Τουρκία, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στη Σομαλία το 2011 με ανθρωπιστική βοήθεια, έχει εξελιχθεί σε βασικό στρατιωτικό και οικονομικό εταίρο: διαθέτει τη μεγαλύτερη υπερπόντια βάση της στο Μογκαντίσου, ενώ τουρκικές εταιρείες διαχειρίζονται το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Παράλληλα, τουρκικά σχολεία, ιδρύματα και επιχειρήσεις έχουν εξαπλωθεί στη χώρα, δημιουργώντας όμως αυξανόμενη εξάρτηση που προκαλεί αντιδράσεις.

Οι αεροπορικές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν ανοίξει σοβαρή συζήτηση για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Τον Μάιο του 2024, η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την Τουρκία για τη θανάτωση 23 αμάχων –μεταξύ αυτών 14 παιδιά– σε χωριό αγροτών, καταγγέλλοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν τουρκικά πυρομαχικά.

Αναλυτές μιλούν για μια νέα «διπλωματία των drones», όπου η Άγκυρα συνδυάζει γεωπολιτικές φιλοδοξίες, στρατιωτική ισχύ και εξαγωγές όπλων. Για τους αμάχους της Σομαλίας, όμως, η πραγματικότητα συχνά μεταφράζεται σε ανείπωτες τραγωδίες.