Οι τουρίστες-αστροναύτες της SpaceX μίλησαν με τον «Maverick» Τομ Κρουζ από το Διάστημα

Οι τουρίστες, που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το σκάφος της SpaceX, συνομίλησαν με τον Τομ Κρουζ από το διάστημα.

«Οι Ρουκ, Νόβα, Χανκς και Λίο μίλησαν με τον Τομ Κρουζ σήμερα», ήταν το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της αποστολής Inspiration4, που χρησιμοποίησε τα ονόματα των τεσσάρων πρώτων ιδιωτών επιβατών που πετούν με τη SpaceX.

«Μοιράστηκαν την εμπειρία τους από το διάστημα. Maverick, μπορείτε να είστε ο συνοδός μας όταν θελήσετε», προστίθεται. Σημειώνεται πως Maverick ονομάζεται ο πιλότος που ενσαρκώνει ο Τομ Κρουζ στην ταινία «Top Gun».

Τα τέσσερα μέλη του Isnpiration4, όλοι τους ερασιτέχνες αστροναύτες, κάνουν τριήμερες «διακοπές» στο διάστημα.

Breaking from @Inspiration4x Mission Control. #Inspiration4 Crew member Hayley gave St. Jude patients a special tour of the cupola, the biggest window to ever go to space! pic.twitter.com/TyndSxqpLM