Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ – 12 νεκροί

Η οργάνωση Ταλιμπάν του Πακιστάν δήλωσε ότι στόχος ήταν «δικαστές και αξιωματούχοι των μη ισλαμικών νόμων» και απειλώντας με νέες επιθέσεις έως την επιβολή της σαρία

Φωτ: EPA
Η οργάνωση Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Τρίτη έξω από τα δικαστήρια του Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πακιστανικής πρωτεύουσας. Ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο συγκρότημα των δικαστηρίων και, όταν δεν τα κατάφερε, πυροδότησε τα εκρηκτικά κοντά σε αστυνομικό όχημα.

Πακιστάν: «Είμαστε σε κατάσταση πολέμου»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Κουάτζα Ασίφ, δήλωσε πως το νέο κύμα βίας έχει φέρει τη χώρα σε «κατάσταση πολέμου». «Όποιος πιστεύει ότι ο στρατός πολεμά μόνο στα σύνορα με το Αφγανιστάν και στο απομονωμένο Μπαλουχιστάν, ας δει τη σημερινή επίθεση στην πρωτεύουσα — είναι ένα καμπανάκι κινδύνου», ανέφερε.

Η TTP, που δρα κυρίως στις βορειοδυτικές επαρχίες κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, δήλωσε πως στόχος της ήταν «δικαστές, δικηγόροι και αξιωματούχοι που εφαρμόζουν τους μη ισλαμικούς νόμους του Πακιστάν», προειδοποιώντας για νέες επιθέσεις μέχρι να επιβληθεί ο ισλαμικός νόμος (σαρία).

Η επίθεση στο Ισλαμαμπάντ είναι η πιο σοβαρή που έχει σημειωθεί στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, ενώ εντάσσεται σε ένα κύμα περισσότερων από 600 επιθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι Πακιστανοί Ταλιμπάν μέσα στο 2025. Οι επιθέσεις έχουν αφήσει εκατοντάδες νεκρούς, κυρίως στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα.

Η πακιστανική κυβέρνηση κατηγορεί τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι παρέχουν καταφύγιο και υποστήριξη στους μαχητές της TTP, κάτι που η Καμπούλ αρνείται. Οι εντάσεις οδήγησαν πρόσφατα σε αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών, με δεκάδες νεκρούς και αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Πλήρες χάος» στο σημείο της έκρηξης

Βίντεο και μαρτυρίες από το σημείο δείχνουν καμένα οχήματα και διαλυμένα συντρίμμια έξω από το δικαστικό συγκρότημα.
«Ήταν απόλυτο χάος — κόσμος έτρεχε πανικόβλητος μέσα στα δικαστήρια. Είδα δύο πτώματα στην πύλη και αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες», δήλωσε στο AFP ο δικηγόρος Ρουστάμ Μάλικ.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο που το Πακιστάν αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την αναζωπύρωση της αυτονομιστικής εξέγερσης στο Μπαλουχιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν και το Αφγανιστάν. Οι επιθέσεις των αυτονομιστών, όλο και πιο σύνθετες τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνουν και την πολύκροτη αεροπειρατεία επιβατικής αμαξοστοιχίας νωρίτερα φέτος.

Με πληροφορίες από Guardian

