Οι πέντε λόγοι που κάνουν τη Γροιλανδία «απαραίτητη» για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας την καθιστά κεντρικό σημείο στις διεθνείς συζητήσεις για ασφάλεια και εμπόριο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου / Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς 10%, εξαιτίας της αντίθεσής τους στην πιθανή αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή αυξάνει τις διεθνείς εντάσεις, ενώ η κλιματική αλλαγή και η μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία έχουν αναδείξει το νησί της Γροιλανδίας, πλούσιο σε ορυκτά, σε σημείο κλειδί για το εμπόριο και την ασφάλεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει σαφές ότι θέλει οι ΗΠΑ να ελέγξουν το έδαφος που προστατεύει τον Αρκτικό και τον Βόρειο Ατλαντικό δρόμο προς τη Βόρεια Αμερική, απειλώντας ότι θα το πάρει «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ και συμμάχου των ΗΠΑ, η οποία απέρριψε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου. Η ίδια η κυβέρνηση της Γροιλανδίας τονίζει ότι το μέλλον του νησιού θα αποφασιστεί από τον λαό του.

Το νησί είναι στρατηγικά σημαντικό λόγω της θέσης του στον Αρκτικό Κύκλο, όπου περισσότερο από τα δύο τρίτα της έκτασής του βρίσκονται εντός αυτού. Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν τη Γροιλανδία για να προστατεύσουν τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, η περιοχή έχει καθιερωθεί ως κλειδί για την άμυνα της Βόρειας Αμερικής. Η τήξη των πάγων δημιουργεί νέες εμπορικές οδούς και αυξάνει τον ανταγωνισμό για τα ορυκτά της περιοχής, με Ρωσία και Κίνα να διεκδικούν μεγαλύτερη επιρροή.

Η Γροιλανδία διαθέτει σπάνια ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και μπαταρίες, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμη για τη μελλοντική οικονομία. Παράλληλα, οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες καθιστούν την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ιδιαίτερα απαιτητική.

Στρατιωτικά, οι ΗΠΑ διατηρούν τη βάση Pituffik στο βορειοδυτικό τμήμα της Γροιλανδίας, ενώ η Δανία ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στην περιοχή με νέα πολεμικά πλοία, drones και δορυφορική υποδομή. Η Γροιλανδία παρακολουθεί επίσης κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές του ΝΑΤΟ, όπως το GIUK Gap (Γροιλανδία - Ισλανδία - Ηνωμένο Βασίλειο).

Η στρατηγική σημασία του νησιού ενισχύεται από τις κινήσεις Κίνας και Ρωσίας στην περιοχή.

Το Πεκίνο αυτοαποκαλείται «κράτος κοντά στον Αρκτικό» και προωθεί τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού», ενώ η Μόσχα ενισχύει στρατιωτικά τις δυνατότητές της στον βορρά, αυξάνοντας την ανησυχία των ευρωπαίων συμμάχων και εντείνοντας τη γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή.

Με πληροφορίες από independent.co.uk

