«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Μαζικές διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γροιλανδία και τη Δανία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές δανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Κοπεγχάγη, καθώς και στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ. Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη.

Μάλιστα ο επικεφαλής της αποστολής, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς, χαρακτήρισε τη ρητορική του Τραμπ «μη εποικοδομητική».

🇬🇱🇺🇸⚡ Residents of the capital of Greenland, Nuuk, took to the streets to protest against US plans for the island.



The participants chanted slogans demanding that the United States abandon its initiatives, which they view as a threat to Greenland's sovereignty. pic.twitter.com/dNdgDhxIL9 — Osint World (@OsiOsint1) January 18, 2026

🇬🇱📢🇺🇸 In the capital of Greenland, Nuuk, people took to the streets to protest against US plans to annex the island, nobody is interested in a pedophile occupation pic.twitter.com/RDzacRjLQ3 — Hawkeye1812Z (@Hawkeye1745) January 17, 2026

Στην Κοπεγχάγη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς». Ο Γροιλανδός πολιτικός Έρικ Γένσεν, δήλωσε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να προσαρτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Facebook Twitter Φωτ. από τις διαδηλώσεις στη Δανία

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από γροιλανδικές και δανικές ΜΚΟ. Η Καμίλα Σίεζινγκ, επικεφαλής ένωσης οργανώσεων Ινουίτ, τόνισε ότι ζητείται «σεβασμός στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας». Στο Νουούκ, στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Massive Crowd in Greenland"



protesters brave the cold.



Against Trump's "

Greenland Takeover "



"Crowd shouting "

Greenland "

"Not for sale "



Must be cold right "



Thoughts. pic.twitter.com/x6UMcfnGVu — 🔨Robert The Builder 🇺🇸 (@NobodymrRobert) January 17, 2026

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 85% των κατοίκων της Γροιλανδίας αντιτίθεται στην ένταξη της περιοχής στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη Δανία, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να αποτελεί συλλογική ευθύνη του ΝΑΤΟ.

Thousands of people protested in the capital of Greenland against US President Donald Trump's wish to acquire the mineral-rich island at the gateway to the Arctic- AP/AFP Photos pic.twitter.com/IyGq2NeluI — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 18, 2026

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη Γροιλανδία ακόμη και με τη χρήση βίας, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του, προκαλώντας εκ νέου αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Η Γροιλανδία είναι αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε φυσικούς πόρους, ενώ η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άμυνα και την παρακολούθηση της περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian