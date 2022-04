Οι μυστηριώδεις θάνατοι Ρώσων ολιγαρχών από τις αρχές του 2022

Πριν από λίγες ημέρες, δύο ακόμη Ρώσοι ολιγάρχες βρέθηκαν νεκροί μαζί με τις οικογένειές τους σε Ρωσία και Ισπανία, αντίστοιχα, μέσα σε διάστημα 48 ώρες ο ένας από τον άλλο.

Ο Sergey Protosenya, πρώην διευθυντής του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Novatek, και ο Vladislav Avaev, πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank, βρέθηκαν νεκροί στην Ισπανία και τη Μόσχα αντίστοιχα μαζί με τις γυναίκες και τις κόρες τους.

Και οι δύο θάνατοι σύμφωνα με την αστυνομία χαρακτηρίστηκαν ως περιπτώσεις δολοφονίας-αυτοκτονίας, αλλά οι υποψίες ότι κάτι άλλο συμβαίνει εντείνονται λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος μεταξύ των θανάτων.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις , ωστόσο, ήταν οι τελευταίες από μια σειρά Ρώσων ολιγαρχών, που πέθαναν υπό μυστηριώδεις συνθήκες τους τελευταίους μήνες. Αυτό από μόνο του εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αναφορές για ύποπτους θανάτους Ρώσων ολιγαρχών, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι γνωστό ότι λαμβάνει ακραία μέτρα για να φιμώσει τους αντιπάλους του.

Το 2017, το USA TODAY δημοσίευσε μια ερευνητική έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις περιπτώσεις 38 ολιγαρχών που πέθαναν ή χάθηκαν σε διάστημα τριών ετών.

Τους πρώτους μήνες του 2022, τουλάχιστον έξι εξέχοντα μέλη της ανώτερης τάξης της Ρωσίας βρέθηκαν νεκρά κάτω από περίεργες συνθήκες.

Former vice-president of Russia's Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow.



Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide. pic.twitter.com/EwzWqE0r7h — Free Ukraine (@Mihoflowersy) April 18, 2022

Vladislav Avayev

Στις 18 Απριλίου, ο Vladislav Avayev, η σύζυγός του και η κόρη του βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στη Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας υποδηλώνουν ότι οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα δολοφονίας-αυτοκτονίας. Ο ολιγάρχης βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά του στη Μόσχα, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κρατώντας ένα πιστόλι, το οποίο πιθανώς χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τη γυναίκα του και την 13χρονη κόρη του.

Ο Avayev ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank, της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, και του ενεργειακού κολοσσού Gazprom.

⚡️ In Spain, ex-top manager of #NOVATEK Sergey Protosenya was found dead along with his wife and daughter.

The bodies of three people were found on Tuesday, April 19, in a house in the resort town of Lloret de Mar.

Coincidence? I think not.#Ukraine #Europe #StopRussia pic.twitter.com/YeqcwWPvcF — Mattias — 💙🌻💛 (@MattiasSvea) April 21, 2022



Sergey Protosenya

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, ένας άλλος Ρώσος ολιγάρχης βρέθηκε νεκρός σε ύποπτα παρόμοιες συνθήκες.

Το σώμα του Sergey Protosenya, πρώην στελέχους της Novatek -της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας- βρέθηκε κρεμασμένος έξω από την βίλα, την οποία νοίκιαζε στην Ισπανία. Η σύζυγός του και η 18χρονη κόρη του βρέθηκαν μαχαιρωμένες μέχρι θανάτου στα κρεβάτια τους, σύμφωνα με τον ισπανικό ειδησεογραφικό σταθμό Telecinco.

Ο Protosenya, 55 ετών, είχε καθαρή περιουσία άνω των 433 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Telecinco.

Προκαταρκτική έρευνα από τις τοπικές αρχές έδειξε αρχικά ότι ο θάνατος της οικογένειας προήλθε από δολοφονία -αυτοκτονία, αλλά οι ερευνητές δεν απέκλεισαν την πιθανότητα της δολοφονίας και για τους τρεις, σύμφωνα με το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο El Punt Avui.

Λίγο μετά το θάνατό τους, η Novatek, όπου εργαζόταν ο Protosenya από το 1997 έως το 2015, κυκλοφόρησε μια δήλωση που έθετε αμφιβολίες για τη θεωρία ότι δολοφόνησε τη γυναίκα και την κόρη του.

«Ο Protosenya καθιερώθηκε ως ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας υπέροχος οικογενειάρχης, ένας ισχυρός επαγγελματίας που συνέβαλε σημαντικά στη συγκρότηση και την ανάπτυξη της Εταιρείας», δήλωσε η Novatek.

«Δυστυχώς, έχουν προκύψει εικασίες στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτές οι εικασίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.



The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022



Vasily Melnikov

Τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Vasily Melnikov βρέθηκε επίσης νεκρός στο διαμέρισμά του αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant και το Newsweek.

Και οι τρεις βρέθηκαν μαχαιρωμένοι. Σύμφωνα με την Kommersant, οι έρευνες της αστυνομίας διαπίστωσαν ότι ο Ρώσος ολιγάρχης σκότωσε τη γυναίκα και τους γιους του πριν αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsweek, γείτονες και συγγενείς του αμφισβήτησαν το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Ο Melnikov ήταν στέλεχος στην ιατρική εταιρεία MedStom. Η εταιρεία έχει πληγεί από τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία στον απόηχο της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Glavred και το Newsweek.

Mikhail Watford: Ukrainian oligarch's death investigated by Surrey Police - BBC News https://t.co/VPWmeLkZ7W — Arabella (@Spireship) March 3, 2022



Mikhail Watford

Στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγες μέρες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Mikhail Watford βρέθηκε απαγχονισμένος στο γκαράζ του σπιτιού του στο Surrey, της Βρετανίας. Η γυναίκα και τα παιδιά του βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, αν και δεν έπαθαν τίποτα.

Ο 66χρονος Ρώσος ολιγάρχης, γεννημένος στην Ουκρανία δημιούργησε την περιουσία του ως μεγιστάνας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, σύμφωνα με το BBC.

Γεννημένος με το επίθετο Tolstosheya, ο Watford άλλαξε το όνομά του αφού μετακόμισε στη Βρετανία. Ο θάνατός του ερευνάται από την αστυνομία του Surrey, η οποία είπε στο BBC στις αρχές Μαρτίου ότι εικάζεται πως «δεν υπήρχαν ύποπτες συνθήκες την παρούσα στιγμή».

2) 25.02. Alexander #Tyulakov 61enne vicedirettore generale del Centro per la sicurezza aziendale di Gazprom è stato trovato impiccato nel suo cottage nello stesso villaggio di Leninsky, regione di #Leningrado. Anche lui ha lasciato biglietto d'addio. pic.twitter.com/aQB7Ycli4k — Bielorussi di Roma / Belarusians in Rome (@BielorussiR) April 21, 2022



Alexander Tyulyakov

Στις 25 Φεβρουαρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από το θάνατο της Mikhail Watford, το πρώην στέλεχος της Gazprom, Alexander Tyulyakov, 61 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένος στο γκαράζ της πολυκατοικίας του κοντά στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Gazeta και το Newsweek.

Η αστυνομία, σύμφωνα με την Gazeta, βρήκε ένα σημείωμα δίπλα στη σορό του, γεγονός που έκανε τους ερευνητές να πιστέψουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Η αυτοκτονία του Tyulyakov διερευνάται επί του παρόντος από την Gazprom, οι μονάδες ασφαλείας της οποίας έφτασαν στο σημείο, όπου εντοπίστηκε νεκρός, μαζί με την αστυνομία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Gazeta.

«Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχουν ευρείες υποψίες ότι οι θάνατοι ενδεχομένως να σκηνοθετήθηκαν ως αυτοκτονίες, αλλά ποιος τους έκανε και γιατί» είπε ο Grzegorz Kuczyński, επικεφαλής του Προγράμματος Eurasia του Ινστιτούτου της Βαρσοβίας.

Epidemia suicida dei top manager russi legati a principali società di gas #Gazprom e #NOVATEK.

1) 30.01. Leonid Shulman, capo del dipartimento di trasporto di Gazprom Invest è stato trovato morto in suo cottage in villaggio di Leninsky (era in congedo) lasciando biglietto d'addio pic.twitter.com/nhRR7RPEHi — Bielorussi di Roma / Belarusians in Rome (@BielorussiR) April 21, 2022

Leonid Shulman

Όπως και ο Tyulyakov, ο Leonid Shulman ήταν κορυφαίο στέλεχος της Gazprom, την εποχή που βρέθηκε νεκρός σε ένα σκηνικό που θεωρήθηκε ως αυτοκτονία τον Ιανουάριου, λίγο πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 60χρονος βρέθηκε και αυτός νεκρός με ένα σημείωμα δίπλα του, που οδήγησε τις αρχές στην εικασία ότι επρόκειτο για σημείωμα αυτοκτονίας, σύμφωνα με την Gazeta και το Newsweek.

Ο θάνατός ήρθε λίγους μήνες αφού ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη απάτη στην Gazprom, σύμφωνα με το Fortune. Σύμφωνα με σημείωμα του Ινστιτούτου της Βαρσοβίας, η Gazprom ερευνά τον θάνατο του.

Τόσο η Gazprom όσο και οι Novatek και Medstom δεν έχουν σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες του Fortune/Newsweek/theweek