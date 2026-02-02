Οι καταρράκτες του Νιαγάρα σχεδόν πάγωσαν δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο

Οι επισκέπτες των καταρρακτών του Νιαγάρα αυτή την εβδομάδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν μια μοναδική εμπειρία, καθώς ο παγωμένος καιρός έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι ένα από τα πιο «εμβληματικά» φυσικά θαύματα του κόσμου έχει παγώσει.

Με το χιόνι και το κρύο να επικρατούν στο Οντάριο, οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν μερικώς παγώσει, δημιουργώντας ένα οριακά ονειρικό σκηνικό για τους επισκέπτες τους.

Το φαινόμενο αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό της παγωμένης επιφάνειας του νερού και της ομίχλης με τον πάγο που σχηματίζεται καθώς το νερό κατρακυλά στους καταρράκτες.

❄️| Extreme cold freezes the iconic Niagara Falls.

pic.twitter.com/oyCw7mlTCe — Earth (@earthcurated) January 26, 2026

NEWS🚨: It's so cold in the United States and Canada that Niagara falls has frozen overpic.twitter.com/1MbSdrmt6O — All day Astronomy (@forallcurious) January 29, 2026

«Αυτό δημιουργεί μεγάλες συσσωρεύσεις πάγου γύρω από τους καταρράκτες, μερικές φορές πάνω από 12 μέτρα πάχους, και εντυπωσιακούς σταλακτίτες στις άκρες, ενώ το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από την παγωμένη επιφάνεια», αναφέρει σε δελτίο τύπου η Niagara Parks.

Niagara Falls frozen over due to the extreme cold weather ❄️



So much for Global Warming 🌎 The Globalist heads are going to explode 🤯 when they see this!



Definitely a must to see throughout the year to one of Mother Nature Wonders 👀 pic.twitter.com/n8W114IXjy — Jim Corredor (@ji18242) February 1, 2026

WATCH | Niagara Falls freezes at -20°C as mist turns to ice following a cold wave. pic.twitter.com/87Rh2zp5hx — The Tatva (@thetatvaindia) January 27, 2026

Το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο και συνήθως εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν συνεχόμενες μέρες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ωστόσο, το να παγώσουν πλήρως οι καταρράκτες είναι ακόμη πιο σπάνιο. Αυτό συνέβη το 1848, όταν ένας παγώμενος όγκος νερού σταμάτησε πλήρως τη ροή για 30 ώρες.

Με πληροφορίες από globalnews.ca