Πρώην επικεφαλής της CIA ζητά την απομάκρυνση Τραμπ: «Είναι ξεκάθαρα εκτός ελέγχου»

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν, κάλεσε ανοιχτά για την απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο MS Now, ο Μπρέναν επικαλέστηκε την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα απομάκρυνσης του προέδρου εφόσον κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρα εκτός ελέγχου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη τροπολογία «γράφτηκε για ανθρώπους σαν τον Τραμπ».

Ο Μπρέναν κάνει τη σχετική δήλωση στο σημείο 10:08 του παρακάτω βίντεο

Οι δηλώσεις του Μπρέναν έρχονται την ώρα που αυξάνονται οι αντιδράσεις από Δημοκρατικούς κατά του Αμερικανού προέδρου και της στάσης του απέναντι στο Ιράν, κάνοντας λόγο για μία επικίνδυνη κλιμάκωση που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ, στις οποίες προειδοποιούσε για την «καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού», εφόσον η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τα αμερικανικά αιτήματα.

Η συγκεκριμένη συνταγματική διάταξη, που υιοθετήθηκε το 1967, επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και στην πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κινήσουν διαδικασία απομάκρυνσης του προέδρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και τα μέλη της κυβέρνησης συνεχίζουν να στηρίζουν τον Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Μπρέναν έρχονται ενώ ο ίδιος βρίσκεται υπό έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε υπόθεση που, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, εντάσσεται στη σύγκρουση του Τραμπ με πρόσωπα που θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Στο ίδιο πλαίσιο, είχε τεθεί υπό έρευνα και ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο οποίος κατηγορήθηκε για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2020. Εκείνη η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε από δικαστή και δεν οδηγήθηκε ποτέ σε δίκη. Η έρευνα για τον Μπρέναν παραμένει σε εξέλιξη, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, Τζιμ Τζόρνταν, στενό σύμμαχο του Τραμπ, να δηλώνει πρόσφατα ότι «εντείνεται».

Με πληροφορίες από Guardian

