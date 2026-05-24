Ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ; - Τα πρώτα στοιχεία για την πιθανή συμφωνία

Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά να κάνουν λόγο για συμφωνία ακόμα και μέσα στη μέρα.

Εντούτοις, αιχμές αφήνονται και από τις δύο πλευρές, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα.

Ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση για συμφωνία στο Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι «καμία απόφαση» δεν θα ληφθεί χωρίς την «άδεια» του τρίτου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την κριτική που άσκησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας σκληροπυρηνικός Ιρανός βουλευτής, ο Καμράν Γκαζανφάρι, ο οποίος κατηγόρησε τον Πεζεσκιάν ότι αποδέχτηκε την κατάπαυση του πυρός «χωρίς την άδεια» του Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ, 56 ετών, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας στις 8 Μαρτίου. Αντ' αυτού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει εκδώσει αρκετές γραπτές δηλώσεις.

Ωστόσο, αρκετοί ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Πεζεσκιάν, φέρεται να τον έχουν συναντήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ ο Χαμενεΐ έχει διατηρήσει τη θέση του Ιράν να επικρίνει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα γραπτά μηνύματα που του αποδίδονται, δεν έχει σχολιάσει συγκεκριμένα τις τρέχουσες συνομιλίες.

Υπήρξαν εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη, μετά από αναφορές για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Χαμενεΐ είχε «πιθανώς υποστεί παραμορφώσεις», κάτι που έχει διαψευστεί από το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε, επίσης, πως «είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε την απόκτηση πυρηνικών όπλων», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης «δεν θα κάνει συμβιβασμούς» όσον αφορά την «τιμή και την αξιοπρέπεια» της χώρας.

Οι πρώτες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία

Λεπτομέρειες αρχίζουν να γίνονται γνωστές σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, μεταξύ των όρων που πιστεύεται ότι περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι η παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη καμία επίσημη συμφωνία.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ένα ή δύο» σημεία διαφωνίας στην ενδεχόμενη συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική» αλλά «όχι τελική» πρόοδος.

Ο Ρούμπιο υπονόησε επίσης ότι ενδέχεται να ακούσουμε μια άλλη ανακοίνωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα σήμερα.

Αυτό έρχεται μετά τη χθεσινή δήλωση του Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει «σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα συμπεριληφθούν σε μια πιθανή συμφωνία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν» στην προπολεμική τους κατάσταση, αλλά προσθέτει ότι η ναυτιλιακή κίνηση θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.

Δεν πραγματοποιηθεί ακόμη καμία άμεση δήλωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή την ιρανική ηγεσία.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει ότι χαιρετίζει την «πρόοδο» στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο».

Σε δήλωσή της στο X, αναφέρει ότι μια συμφωνία πρέπει να «οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ουσιαστικά» της σύγκρουσης και να εγγυηθεί «πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας χωρίς εμπόδια» στα Στενά του Ορμούζ.

I welcome the progress towards an agreement between the US and Iran.



We need a deal that truly de-escalates the conflict, reopens the Strait of Hormuz and guarantees toll free full freedom of navigation.



Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon.



It must also end… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2026

Η φον ντερ Λάιεν προσθέτει ότι το Ιράν πρέπει να «τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή», τόσο άμεσα όσο και μέσω των αντιπροσώπων του, και επίσης να σταματήσει τις «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» του εναντίον γειτονικών κρατών του Κόλπου.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή προς όφελος μιας διαρκούς διπλωματικής λύσης», προσθέτει.

Η έναρξη του πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στόχος τους ήταν η υποδομή πυραύλων του Ιράν, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η ηγεσία στη πρωτεύουσα, Τεχεράνη, καθώς και σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγούνταν της χώρας από το 1989, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης δεκάδες ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορίστηκε ως διάδοχός του στις 8 Μαρτίου.

Μεταξύ των άλλων υψηλόβαθμων ιρανών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της ασφάλειας Αλί Λαριτζάνι, ο υπουργός πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επίσης στοχεύσει βασικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – το οποίο, όπως επιμένει το Ιράν, είναι απολύτως ειρηνικό – καθώς και ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου – συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που θεωρείται η οικονομική σωτηρία του Ιράν.

Με πληροφορίες από BBC, Axios, Al Jazeera