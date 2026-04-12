Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει τις νάρκες που τοποθέτησε, λένε οι ΗΠΑ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μερικώς κλειστά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς το Ιράν δεν είναι σε θέση να εντοπίσει και να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες που έχει τοποθετήσει, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι νάρκες τοποθετήθηκαν τον περασμένο μήνα με μικρά σκάφη, μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις απειλές για επιθέσεις με drones και πυραύλους, περιόρισε δραστικά τη διέλευση δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών ενέργειας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει αφήσει έναν περιορισμένο διάδρομο διέλευσης για πλοία που καταβάλλουν διόδια, ενώ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο σύγκρουσης με νάρκες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ναρκοθέτηση έγινε χωρίς συστηματική καταγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές πού βρίσκονται όλες οι νάρκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, αυτές μπορεί να έχουν μετακινηθεί.

Η αποναρκοθέτηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Ακόμη και ο αμερικανικός στρατός δεν διαθέτει επαρκείς δυνατότητες για γρήγορη απομάκρυνση ναρκών, ενώ το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει άμεσα το ίδιο το πέρασμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει την «πλήρη, άμεση και ασφαλή» επαναλειτουργία του περάσματος, θέτοντας το ως βασικό όρο για εκεχειρία, ωστόσο οι τεχνικοί περιορισμοί καθιστούν την άμεση συμμόρφωση δύσκολη. Την Τετάρτη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το στενό μπορεί να ανοίξει «με τη δέουσα προσοχή στους τεχνικούς περιορισμούς», διατύπωση που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, παραπέμπει ακριβώς στην αδυναμία εντοπισμού και απομάκρυνσης των ναρκών.

Παρά τα αμερικανικά πλήγματα σε ναυτικές βάσεις και πλοία, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει εκατοντάδες μικρά σκάφη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για παρενόχληση πλοίων όσο και για νέες ναρκοθετήσεις, καθιστώντας δύσκολο τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Ακόμη και πριν από τη ναρκοθέτηση, οι απειλές της Τεχεράνης είχαν προκαλέσει αναστάτωση στη διεθνή ναυσιπλοΐα και άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Στις 2 Μαρτίου, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης είχε δηλώσει ότι το στενό είναι «κλειστό», προειδοποιώντας ότι πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν κινδυνεύουν να «τυλιχθούν στις φλόγες».

Στις ημέρες που ακολούθησαν, το Ιράν προχώρησε σε ναρκοθέτηση, ακόμη και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυαν τα πλήγματα κατά ιρανικών ναυτικών στόχων. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τότε ότι η διαδικασία τοποθέτησης των ναρκών δεν ήταν οργανωμένη ή συστηματική.

Καθώς οι νάρκες τοποθετήθηκαν από μικρά σκάφη και χωρίς να καταγραφούν σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός τους ούτε το πού βρίσκονται.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά κάθε διαταραχή στη λειτουργία του κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γιατί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να παραμείνουν υψηλές στην Ευρώπη ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν



